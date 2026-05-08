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特朗普：美三軍艦遭襲　要求伊朗“速簽協議”
http://www.CRNTT.com   2026-05-08 11:59:43
　　中評社北京5月8日電／新華社報導，美國總統特朗普7日在社交媒體發文，證實三艘美國驅逐艦在霍爾木茲海峽遭到伊朗襲擊。

　　特朗普稱，這三艘軍艦沒有受損，但伊朗方面“遭受重創”。他威脅伊朗，如不“迅速簽署協議”，美方“將以更猛烈、更暴力”的手段對其進行打擊。

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