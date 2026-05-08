俄羅斯公布勝利日閱兵日程

中評社北京5月8日電／新華社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫7日公布即將於9日在莫斯科舉行的衛國戰爭勝利日閱兵活動主要日程，並再次呼籲各國政府高度重視俄國防部此前發表的聲明，及時從烏克蘭首都基輔撤離相關人員。



據今日俄羅斯通訊社報導，烏沙科夫當天在莫斯科介紹說，當地時間9日上午9時45分（北京時間9日14時45分）左右，俄方將舉行歡迎外賓儀式，俄總統普京出席並將與外賓一同前往紅場出席閱兵式。



烏沙科夫說，白俄羅斯總統盧卡申科、老撾國家主席通倫、斯洛伐克總理菲佐、馬來西亞最高元首易蔔拉欣、波黑塞族共和國總統西尼沙·卡蘭9日將訪問俄羅斯。



烏沙科夫表示，普京將在閱兵式上發表講話，徒步方隊、特技飛行隊將接受檢閱，普京還將與外國代表和衛國戰爭老戰士一起向位於紅場附近的無名烈士墓獻花。



烏沙科夫說，俄外交部6日已向各國發出照會，敦促各國高度重視俄國防部有關聲明，及時從基輔撤離相關人員。俄國防部4日發布消息說，如果烏方企圖實施破壞勝利日慶祝活動的計劃，俄軍將對烏首都基輔市中心發動大規模報復性打擊。



俄羅斯4日宣布，為紀念5月9日衛國戰爭勝利日，8日至9日將實施停火，希望烏方跟進。烏克蘭總統澤連斯基隨後宣布，烏方決定自6日零時起單方面實施停火，並要求俄方就結束戰爭採取真正舉措。



克里姆林宮4月底說，5月9日舉行的紅場閱兵規模縮減，出於安全考慮，不會展示軍事裝備。