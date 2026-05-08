伊朗戰爭和能源短缺幫助中國提升在亞洲影響力

中評社香港5月8日電／紐約時報中文網8日報導，隨著伊朗戰事持續膠著，中國在飽受燃料短缺困擾的鄰國中影響力持續深化，一面承諾緩解能源短缺困境，一面推廣中國的可再生能源技術。



美以兩國對伊朗發動襲擊、霍爾木茲海峽關閉後的數日裡，中國叫停了成品油出口，這讓依賴中國煉廠供應航空燃油、汽油與柴油的亞洲國家處境雪上加霜。



亞洲各國政府紛紛向北京求助，希望其緩解戰爭帶來的衝擊。與該地區其他國家不同，中國處於強勢地位。中國是全球最大的原油進口國，但它已積累了龐大的戰略石油儲備，數十年來持續降低對海外石油的依賴，並向清潔能源技術領域投入了數千億美元。



越南就迫在眉睫的航空燃油短缺問題向北京求援；菲律賓請求中國不要限制化肥出口；澳洲外長上月訪華進行交涉後表示，北京將與澳洲企業合作保障航空燃油運輸。



各國政府發布的公告顯示，通過這些外交接觸，中國承諾解決區域能源安全問題，相關國家則承諾推進與北京的外交對話，部分國家還表示將在未來的可再生能源項目上開展合作。這些外交斡旋保障了中國部分燃料的持續供應，幫助亞洲地區規避了戰爭爆發初期專家們擔憂的最壞情況。



中國某港口內的風力渦輪機。中國正通過向能源短缺的鄰國提供緩解短缺的方案，同時推廣其可再生能源技術，從而進一步擴大了在這些國家的影響力。



戰爭爆發以來，北京已與菲律賓、澳洲、越南、柬埔寨、寮國、泰國、緬甸、孟加拉國的官員舉行了高層會談。

中國傳遞的立場始終一致：這場戰爭並非中國發起，中國也不希望霍爾木茲海峽被封鎖——但中國能夠為各國提供化石燃料之外的替代方案。



北京將自身定位為未來可再生能源和本土能源驅動時代的引領者，這與特朗普總統推崇油氣能源的立場形成鮮明對比——後者的能源政策讓全球大部分國家都面臨中東等地區局勢動盪的風險。



獨立研究機構牛津能源研究所中國能源研究主管米哈爾·梅丹表示：“中國正謹慎地介入，為鄰國提供支持。他們將此作為軟實力工具，傳遞出‘我們會盡力保障你們的能源安全，但前提是中國利益優先’的信號，同時為未來以綠色技術出口作為能源安全保障的模式奠定基礎。”



多年來，中國借助自身經濟實力與技術儲備，通過“一帶一路”倡議擴大全球影響力，為全球基礎設施項目提供了大約1萬億美元的貸款與贈款，其中大部分流向發展中國家。而伊朗戰爭讓中國無需承擔向高負債國家放貸帶來的聲譽風險，便實現了影響力的進一步延伸。



歐亞集團中國區總監王丹表示：“中國官方清楚相關負面反應，他們將清潔能源視為修復‘一帶一路’倡議不良形象的補救措施。”



戰爭爆發的首月，中國的石油仍在對外出口，不過專家提醒，不要過度解讀月度間波動極大的出口數據。3月，中國對越南的航空燃油出口量環比增長34%，對菲律賓的化肥出口環比增長33%，柴油出口環比激增187%。

