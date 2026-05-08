紐時：特朗普將訪一個早已不再仰視美國的中國

中評社香港5月8日電／紐約時報中文網7日發表JACOB DREYER文章說，2008年我剛從維吉尼亞搬到上海時，中國對美國仍抱有仰視的態度。中國所做的許多事、它如何看待自己、追求的目標以及它在世界上的位置都以“美國”——那個“美麗的國家”——作為參照。



文章說，大學剛畢業的我沒有任何工作經驗，但僅僅因為我是美國人就已足夠。我在頂尖高中和大學找到了教職，教授西方文化之類的課程。其實並沒有真正的課程設置。學校和學生想要的，不過是接近一個來自那個富有、文化強大且自信的國家的人。有所學校的年度亮點是它的才藝秀。我唱了R. Kelly的《I Believe I Can Fly》，我的一個朋友展示了滑板技巧——這些笨拙的表演展示著學生們認為屬於他們未來的那種開放、不設限的美國方式。



現在情況不同了。



5月中旬特朗普總統抵達中國與習近平主席舉行計劃中的會晤時，人們照例會期待可能達成的貿易協議，或兩國常常緊張的關係得到重置。但特朗普或許應該降低他的預期。



中國前領導人鄧小平曾說過：“中國要富強，就需要美國。”但今天的中國已不再是那個曾經把美國總統來訪視為全球認可時刻的國家。它已經意識到，自己可能已從美國學到了所有能學的東西，並開始規劃自己的道路。



隨著中國變得更強大、更富有，這一切註定會發生。但特朗普加速了這一轉變。中國民眾帶著既著迷又反感的心情，看著這位總統失敗的關稅戰、與伊朗的衝突以及對金融市場的幼稚忠誠，他將美國從一個值得效仿的榜樣徹底變成了一個需要應對的麻煩事態。隨著支持率下滑以及期中選舉可能面臨的失利，當特朗普抵達北京時，他在中國人眼中或許會是歷任美國總統中最顯弱勢的一位。



這很重要——無論是對這次訪問本身，還是對兩國關係的未來。中國領導人清楚特朗普的弱點和反覆無常，不太可能與他達成任何有實質意義的協議。他的所作所為形成了對比，讓中國國內的共產主義統治體系顯得更加優越。



許多中國人越來越不再把美國視為曾經的標竿，而更多視其為一個警示故事。中國的公眾情緒當然受到國家引導，但這一點能引起共鳴，是因為它反映了中國民眾自己的所見所聞。我在日常對話中經常聽到：去過美國的中國朋友講述關於無家可歸、城市破敗和政治仇恨的故事，這些與中國乾淨、安全的城市、閃亮的基礎設施和政治穩定形成了鮮明對比。

