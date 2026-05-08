危險但罕見　你應該擔心漢坦病毒嗎？

中評社香港5月8日電／紐約時報中文網7日報導，大西洋一艘郵輪上爆發的漢坦病毒疫情加劇了人們對這種罕見但致命病毒的擔憂。公共衛生官員表示，基於目前對該病毒及其傳播方式的認知，該病毒對普通公眾的威脅依然較低。



本次疫情涉及的是漢坦病毒的安第斯毒株



巴爾的摩約翰斯·霍普金斯大學特殊病原體中心主任加比·弗蘭克博士表示，漢坦病毒存在多種不同毒株。實驗室檢測確認，本次郵輪疫情的致病原為安第斯毒株，該毒株是南美洲的地方性流行毒株，這艘郵輪4月1日正是從阿根廷啟航。世界衛生組織流行病與大流行病預備及預防負責人瑪麗亞·范·科克霍夫博士稱，本次疫情最初的漢坦病毒感染病例為一對夫婦，據信他們在阿根廷登船前就已被感染。



大多數漢坦病毒毒株通過接觸受感染嚙齒動物的糞便、尿液和唾液傳播，包括人類吸入含病毒氣溶膠顆粒的情況。安第斯病毒是目前已知唯一可發生人傳人的漢坦病毒毒株，不過此類傳播病例十分罕見。



薩斯喀徹溫大學疫苗與傳染病研究所長期致力於漢坦病毒研究的研究科學家布萊斯·沃納表示，與流感、新冠甚至普通感冒不同，安第斯毒株的人際間傳播難度極高。



流感和新冠病毒主要在上呼吸道複製，並在體內大量複製。而漢坦病毒不僅難以排出體外，還會深入肺部組織、感染血管。沃納說：“這種病毒很難從人體中排出。”



人際傳播的最高風險人群是與感染者長期處於密閉空間的人，比如醫護人員或共同居住者。本次郵輪上兩名死亡的乘客是一對夫妻，隨船醫生出現病毒感染癥狀後已被撤離船隻。目前尚不清楚船上其他人員的感染途徑。



范·科克霍夫博士表示，部分病例之間存在密切接觸，且“無法排除人傳人的可能性”。



大多數乘客仍滯留船上



衛生部門尚未明確乘客下船後可能需要採取何種隔離措施。相關部門或會要求確診病例的接觸者進行隔離，但長期隔離的執行難度極大，因為從接觸病毒到出現癥狀可能需要一至六週的時間。



世界衛生組織稱，衛生部門已對可能接觸過離船者的人員啟動接觸者追蹤，其中包括一名飛往南非就醫後死亡的女性。



部分乘客已離船，其中包括美國公民。喬治亞州公共衛生部門表示，正在監控兩名當地居民，二人“目前健康狀況良好，無任何感染跡象”，同時稱二人正在遵循美國疾控中心的相關建議。

