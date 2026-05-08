染疫郵輪部分乘客返回各國　大眾該多擔心？

中評社香港5月8日電／BBC今日報導，這起發生在搭載來自世界各地乘客的郵輪上的漢他病毒疫情引發恐慌，相關單位表示正極其嚴肅地處理。



目前已知有三名遊客在船上或下船後死亡，這艘郵輪一個月前從阿根廷出發。



另有四人已從船上緊急醫療撤離接受治療。



目前正展開大規模行動，追蹤可能已暴露於病毒、並已搭機返回多個國家（包括英國、南非、荷蘭、美國和瑞士）的乘客。



衛生專家強調，對一般大眾的風險很低。那麼，我們到底該多擔心呢？



“這不是Covid－19”



世界衛生組織（WHO）的瑪麗亞·範科霍夫博士（Dr Maria Van Kerkhove）在周四（5月7日）的最新說明中強調，這並非新一輪大流行的開始，她說：“這不是新冠，這不是流感，它的傳播方式非常、非常不同。”



與麻疹等具有高傳染性且容易擴散的疾病不同，導致這次疫情的漢他病毒安第斯株（Andes strain）傳染力並沒有那麼強。



世界衛生組織指出，人傳人的情況雖然可能發生，但全球性感染風險仍低。



根據最新更新，目前已確認船上有八例病例（三例確診、五例疑似）。



目前仍不清楚疫情是如何開始的。



漢他病毒通常通過囓齒類動物傳播，人類會因吸入被帶有病毒顆粒的空氣而感染，這些顆粒來自囓齒動物的尿液、糞便或唾液。



這艘郵輪曾前往偏遠野生動物區域，因此可能有乘客在那里或登船前接觸到病毒。



專家曾在先前疫情中觀察到安第斯株在人類患者之間透過密切接觸傳播，衛生專家認為洪迪斯號 （MV Hondius）郵輪上的一些感染可能發生人傳人感染。



因為，即使是豪華郵輪，生活空間也相對狹窄且受限，乘客共用艙房和餐廳——這些地方都可能傳播病毒。人們可能會從長時間近距離相處的人身上感染病毒。

