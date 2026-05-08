烏軍稱對俄軍多處重要設施實施打擊

中評社北京5月8日電／烏克蘭武裝部隊總參謀部7日在社交媒體上發文稱，7日凌晨以來，烏軍對俄軍多處重要設施實施打擊，其中包括一艘軍艦。



新華社報導，烏武裝部隊總參謀部稱，烏軍對俄羅斯達吉斯坦共和國卡斯皮斯克軍事基地一艘多用途小型導彈艦發動襲擊，該艦具備發射“口徑”巡航導彈的能力。烏軍還打擊了其他多個目標，包括俄軍在盧甘斯克地區一處指揮所、在頓涅茨克地區一處無人機指揮所、在盧甘斯克地區的彈藥庫和燃料庫，以及在扎波羅熱和頓涅茨克地區的兵力集結地。



此外，烏軍還襲擊了俄羅斯彼爾姆邊疆區一家煉油廠，此次襲擊距離超過1500公里。



烏克蘭總統澤連斯基7日在社交媒體上發文稱，當天凌晨以來，俄軍使用無人機、導彈等發動襲擊。僅7日凌晨至早上，俄軍就向烏境內發射約100架無人機，並對前線關鍵區域發動數十次進攻和空襲。哈爾科夫、蘇梅、頓涅茨克、赫爾松等地民用基礎設施嚴重受損。



俄羅斯4日宣佈，為紀念5月9日衛國戰爭勝利日，8日至9日將實施停火，希望烏方跟進。澤連斯基隨後宣佈，烏方決定自6日零時起單方面實施停火，並要求俄方就結束戰爭採取真正舉措。澤連斯基還說，自6日凌晨以來，俄方以襲擊回應烏方的停火提議，沒有停止任何軍事行動，因此，烏方將予以“對等”回應。