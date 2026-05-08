霍爾木茲海峽戰事再起　美方稱無意升級局勢

霍爾木茲海峽。（資料圖） 中評社北京5月8日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社8日凌晨報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，由於美國違反停火協議，襲擊伊朗油輪和另一艘進入霍爾木茲海峽的船隻，伊朗武裝力量當晚打擊了霍爾木茲海峽以東的美國軍艦。美軍中央司令部證實美驅逐艦遭襲，並稱進行了回擊，但美方無意尋求局勢升級。



新華社報導，哈塔姆安比亞中央總部發言人發表聲明說，美軍襲擊了一艘從伊朗賈斯克地區沿海駛往霍爾木茲海峽的伊朗油輪，以及另一艘經阿聯酋富查伊拉港附近水域進入霍爾木茲海峽的船隻。與此同時，美方還與“一些國家合作”，對哈米爾、錫里克和格什姆島沿岸的平民區發動空襲。



聲明說，伊朗武裝力量立即作出回應，襲擊了霍爾木茲海峽以東、恰巴哈爾港以南的美國軍艦，並對其造成重大損失。



伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍8日凌晨也表示，3艘美軍驅逐艦在遭到伊朗反艦彈道導彈、巡航導彈以及無人機打擊後受損，迅速撤離霍爾木茲海峽附近海域。



美軍中央司令部在美東時間7日證實3艘美軍艦在霍爾木茲海峽遭伊朗襲擊，並稱美軍對發動攻擊的伊朗軍事設施進行了回擊。美方稱，美海軍3艘導彈驅逐艦當天通過海峽時，伊朗方面發射了多枚導彈並出動了無人機及小型船隻。美軍中央司令部還表示，美方無意尋求局勢升級。



據美國福克斯新聞頻道報導，美軍當天對伊朗格什姆港和阿巴斯港發動空襲，還襲擊了伊朗南部霍爾木茲甘省米納卜市的一處海軍檢查站。報導稱，一名美國官員對福克斯新聞頻道記者說，此舉既不意味著戰爭重啟，也不代表停火協議結束。



美國總統特朗普其後在社交媒體發文，也證實了3艘美國驅逐艦遭襲。特朗普稱，這3艘軍艦沒有受損，但伊朗方面“遭受重創”。他威脅伊朗，如不“迅速簽署協議”，美方“將以更猛烈、更暴力”的手段對其進行打擊。



伊朗新聞電視台8日凌晨報導說，在過去數小時發生交火後，霍爾木茲海峽沿線伊朗島嶼及沿海地區局勢已恢復正常。