特朗普威脅伊朗：最好趕緊簽署協議

中評社北京5月8日電／美國總統特朗普7日在美國和伊朗再度交火後稱，美伊談判“進展非常順利”，雙方隨時可能達成協議。他同時威脅稱，如果協議沒簽成，伊朗將“吃很多苦頭”，美軍轟炸會更猛烈，伊朗“最好趕緊簽署協議”。



新華社報導，當天，特朗普參加一場活動時，有記者提問，美軍對伊朗設施發動打擊後，美伊停火是否仍然有效？特朗普回答：“是的，依然有效。他們今天輕慢我們，我們把他們炸飛了……如果沒有停火，你們就無需去瞭解會發生什麼。你們將看到伊朗那邊冒出一團巨大的火光——他們最好趕緊簽署協議。”



特朗普稱，3艘美軍驅逐艦當天穿越霍爾木茲海峽，伊朗向其發射導彈和無人機，還出動了船隻，“兩分鐘它們就被我們炸飛了”。美軍預料到伊朗方面會動手，已經“做好準備”，伊朗“每一枚導彈都被攔截，每一架無人機都被擊落”。



特朗普稱，美伊正圍繞一份一頁紙的諒解備忘錄進行談判，主要內容是伊朗不會擁有核武器並交出濃縮鈾材料，目前談判進展非常順利，“如果協議沒簽成，伊朗會吃很多苦頭”。伊朗想簽署協議，比美方“更想”。雙方“可能在任何一天達成協議，但也可能達不成”。



當天早些時候，美軍對伊朗軍事設施實施打擊。美方稱伊朗利用這些設施襲擊了穿越霍爾木茲海峽的美國軍艦，伊方則稱美軍襲擊伊朗油輪和另一艘進入霍爾木茲海峽的船隻，違反了停火協議。