軍報：魏鳳和、李尚福嚴重污染部隊政治生態

魏鳳和（左）、李尚福。（資料圖） 中評社北京5月8日電／解放軍報今天發表評論員文章指出，軍事審判機關對魏鳳和案件、李尚福案件進行了依法審理，作出一審判決，充分體現了黨中央全面從嚴治黨、全面從嚴治軍的堅定決心，表明了黨中央、中央軍委堅定不移懲治腐敗的決心意志，對於震懾腐敗分子、提振軍心士氣，對於捍衛人民軍隊政治本色、保持人民軍隊純潔光榮，具有重要意義。



文章強調，軍隊是拿槍杆子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地。魏鳳和、李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。他們受到法律制裁，完全是作繭自縛、咎由自取、自作自受。



黨有黨規，國有國法。對黨員幹部而言，遵守黨的紀律是本分，遵守國家法律是義務。任何黨的組織和個人都沒有超越黨紀國法的特權，都必須維護黨紀國法權威，都必須在黨紀國法範圍內活動，都必須依照黨紀國法行使權力、履行職責。“法不阿貴，繩不撓曲。”對魏鳳和案件、李尚福案件的依法審理再次表明，不管是誰，不管職位有多高、權力有多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深，沒有免罪“丹書鐵券”，沒有“鐵帽子王”。任何人都不要心存僥幸，誰都不能蔑視法紀。嚴肅懲處腐敗分子，是軍隊反腐敗鬥爭不斷向縱深推進的重大勝利，是黨和人民軍隊有力量的重要體現。



文章指出，我們黨是始終代表最廣大人民根本利益的馬克思主義政黨，沒有任何自己的特殊利益，一切謀私貪腐的思想和行為都同黨的性質宗旨格格不入。反腐敗鬥爭關係黨對軍隊的絕對領導，關係人民軍隊性質宗旨，關係黨和國家長治久安。黨的十八大以來，在黨中央、中央軍委和習主席堅強領導下，全軍部隊堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，深入推進政治整訓、正風肅紀反腐，堅持深挖徹查、除惡務盡，堅決查處軍隊高層腐敗分子，著力消除政治隱患，黨領導的人民軍隊守住了根和魂，走開了快速發展的步伐，贏得了邁向一流的主動。人民軍隊在革弊鼎新中正本清源，在淬火成鋼中凝心鑄魂，在攻堅奮進中擔當使命，以實際行動書寫了對黨和人民的赤膽忠誠。實踐充分證明，如果沒有政治上的革命性鍛造，就不可能有新時代人民軍隊偉大變革。



法理昭彰，有腐必反，有貪必肅。人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷污，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以魏鳳和、李尚福等被查處的腐敗分子為反面教材，堅持以黨的初心為本心、以黨的使命為生命，發揚徹底的自我革命精神，帶頭加強革命性鍛造，解決好入黨幹什麼、當兵幹什麼、為將幹什麼等現實問題，鍛造對黨忠誠的政治靈魂，築牢拒腐防變的思想防線，在篤信、務實、擔當、自律上帶好頭，懂法紀、明規矩、知敬畏，守住守好思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，永葆清正廉潔的政治本色，樹立和踐行正確政績觀，以忠誠乾淨擔當的作風形象和實際行動，扛起黨和人民賦予的歷史重任。



文章強調，全軍要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。要深刻理解強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強，充分認清反腐敗鬥爭的光明前景，強化反腐必勝、強軍必成的信念信心，鞏固零容忍、嚴懲處的高壓態勢，一體推進不敢腐不能腐不想腐，堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰。要堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，開展思想整風，深化政治整訓，加強我軍幹部隊伍革命性鍛造，恢復和弘揚我黨我軍優良傳統，確保人民軍隊永葆性質宗旨、始終敢打必勝、始終團結奮鬥、始終人才輩出、始終純潔光榮、始終法紀嚴明，在黨的旗幟下奮鬥強軍，以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年。