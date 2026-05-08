美超微高層遭控將輝達晶片偷渡中國　經台轉運　

中評社香港5月8日電／美中科技戰驚爆非法走私鏈！根據《彭博社》（Bloomberg）週五引述知情人士報導，一家與泰國國家級 AI 計畫關係密切的公司“OBON Corp”，涉嫌協助將價值數十億美元、內含輝達（Nvidia）高階晶片的美超微伺服器非法運往中國。令人震驚的是，這條龐大的走私路徑竟將台灣列為關鍵轉運站。



TVBS據報導指出，這起案件涉及金額驚人，據傳中國電商龍頭阿里巴巴也是這批地下晶片的終端客戶之一。雖然阿里巴巴發言人對此予以否認，但相關指控已讓美方對東南亞與台灣的轉運漏洞提高警覺。



根據路透社追蹤美國司法部於今年3月的指控，美超微（Super Micro）共同創辦人廖益賢與另外兩名高層，涉嫌策畫一套精密的走私路徑。他們先將美國製造的高階伺服器運往台灣，再轉手至泰國等東南亞國家。



在這些國家，走私集團會將伺服器重新拆解，裝入完全沒有標記的箱子中，以此“移花接木”的方式躲過出口監管，最後偷運進入中國。檢方估計，該集團以此方式轉移了至少25億美元的AI關鍵技術。



股東集體怒告！美超微涉隱瞞違法銷售遭指證券詐欺



這起醜聞不僅面臨刑事追訴，也引發了資本市場的震盪。由於輝達的高階晶片自2022年起便被禁止出口至中國，美超微這類地下交易行為已嚴重觸法。



路透社觀察指出，美超微的股東已於 3 月正式提起集體訴訟，指控這家矽谷大廠涉嫌證券詐欺。股東認為公司刻意隱瞞其業績高度仰賴“違反美國出口法規”的中國市場，導致投資人面臨巨大的法律與財務風險。



出口禁令形同虛設？美方盯上東南亞“晶片洗白”漏洞



由於涉案的泰國公司OBON與官方背景關係深厚，讓整起事件升級為國際外交與地緣政治風暴。走私集團利用東南亞作為“洗白”跳板，顯示出美方對華出口禁令在實際執行上仍有巨大漏洞。



目前輝達、美超微及阿里巴巴均未對最新查證做出正式回應，但隨著彭博社揭露更多細節，美方極可能進一步收緊對台灣及東南亞轉運物資的審查門檻。