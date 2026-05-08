快評：軍購鬧劇收場　誰失望　誰得利

國民黨團總召傅崐萁率眾藍委召開記者會說明，藍白共提軍購條例7800億版本。(中評社 張嘉文攝) 中評社快評／國民黨和民眾黨共同推出預算上限為7800億元（新台幣，下同）的軍購特別條例，“立法院”5月8日下午以59票同意、48票棄權三讀通過，綠營“立委”集體投下棄權票。去年11月賴清德向《華盛頓郵報》投書喊出1.25兆軍購開始，沸沸揚揚的對美軍購議題延燒半年，至此似乎暫告段落。



對美軍購議題牽動各方敏感神經。藍營高層掀起茶壺風暴，能否“翻篇”尚不明朗。綠營基層在得知藍白軍購版本通過後，也轉頭質疑民進黨“放水”自失立場。值得注意的是，有人發現這次美國從幕後走到前台，不再像過去那樣只做“看不見的手”，高調介入台灣內部朝野政爭，可謂貽害無窮。更耐人尋味的是，從最初民進黨死守的1.25兆，到後來藍白黨中央提出的3800－4100億，再到現在三讀通過的7800億，恰好是朝野最初提議金額的“平均數”，讓人不由懷疑，這哪裡像審議預算，更像市集上的討價還價。



7800億元這筆巨款，確定要從台灣百姓納稅錢中“掏”出來了。取之於民，用之於何？有人說是給美國的保護費，也有人說是給軍火掮客的佣金，還有人說是用來選舉的“綁樁費”。無論金額如何浮動，一定會讓某些“賺不到”的人感到失望，但總之，台灣老百姓都不是得利者。







