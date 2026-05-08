美智庫比較中美領導人外交看兩國競爭影響力

外國領導人訪華人數明顯多於訪美人數 亞洲協會圖 中評社華盛頓5月8日電（記者 余東暉）美國智庫比較分析中國和美國過去13年開展領導人外交的活躍度，以此觀察兩個大國在全球範圍內競爭影響力的走勢。研究發現，美國總統出訪次數超過中國，但中國領導人訪問國家範圍更廣；北京接待的外國領導人也遠多於華盛頓。這種對比在全球南方尤為明顯，中國領導人外交活動往往更加廣泛、更加頻繁，在許多地區也更具雄心。



美國亞洲協會中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）和實習生魏宇軒最新發表中美兩國開展領導人外交的比較分析報告，基於2013年至2025年領導人級別外交活動的原始數據集，發現北京和華盛頓奉行著不同的外交戰略--美國側重於傳統盟友，中國更重視全球南方。



據統計，自2013年以來，中國國家主席習近平已訪問72個國家，共計126次。同期，奧巴馬、特朗普和拜登三位美國總統共訪問56個國家，共計146次。換言之，美國總統的出訪次數更多，但中國領導人訪問範圍更廣。2025年，特朗普對13個國家進行了15次出訪，這是美國總統9年來出訪次數最多的年份。



出訪區域分布最能體現美中之間的差異。自2013年以來，美國總統出訪的146次中，近五分之二（56次）前往西歐，另有19次前往中東和北非。美國總統還訪問了東亞17次，東南亞15次。這是一種聯盟管理和危機應對的外交策略，反映了北約的持久影響力、美國在中東地區長期的安全承諾，以及與印太地區盟友和夥伴關係日益增長的重要性。