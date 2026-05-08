美伊有限交火　凸顯“極限僵持”困境

中評社北京5月8日電／霍爾木茲海峽硝煙再起。當地時間7日晚至8日凌晨，美國和伊朗在海峽周邊區域相互襲擊，雙方對互襲起因各執一詞。不過，此次交火規模和烈度有限，衝突並未明顯升級。



新華社報導，分析人士認為，交火發生在美伊戰和轉換的關鍵節點，是雙方對彼此的一次試探和施壓，意在為後續談判爭取籌碼。但此舉也極易增加雙方誤判風險，未來美伊局勢或將繼續處在“非戰非和的極限僵持”中。



各執一詞



關於此次互襲，美伊雙方均確認發生交火，但對“誰先出手”各執一詞。



伊朗武裝部隊8日發表聲明說，美軍襲擊了伊朗油輪和另一艘進入霍爾木茲海峽的船隻，並與“一些國家合作”，對伊朗平民區發動空襲。聲明說，由於美國違反停火協議，伊朗武裝力量當晚打擊了霍爾木茲海峽以東的美國軍艦，並對其造成重大損失。



伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍同日也表示，3艘美軍驅逐艦在遭到伊朗打擊後受損，迅速撤離霍爾木茲海峽附近海域。



美方則給出相反說法。美軍中央司令部稱，由於美驅逐艦遭伊朗“無端襲擊”，美方對與襲擊相關的伊朗軍事設施進行“自衛性打擊”，並強調美方無意尋求局勢升級。據美媒報導，美軍當天空襲了伊朗格什姆港和阿巴斯港，還襲擊了伊朗南部霍爾木茲甘省米納卜市的一處海軍檢查站。



美國總統特朗普隨後也證實3艘美驅逐艦遭襲，並表示美軍艦並未受損，而伊朗方面“遭受重創”。他稱美軍打擊伊朗設施只是“小小警告”，威脅伊朗如不“迅速簽署協議”，美方將以“更猛烈、更暴力”的手段對其進行打擊。



交火暫未導致局勢大規模升級。特朗普強調，與伊朗的停火協議仍然有效。另據伊朗媒體報導，當前霍爾木茲海峽沿線伊朗島嶼及沿海地區局勢已恢復正常。

