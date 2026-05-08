美伊再度交火是怎麼發生的？對談判有何影響？

中評社北京5月8日電／過去兩天，美國政府不斷對外釋放樂觀情緒，聲稱美國和伊朗接近達成協議。全球市場都在等待好消息，等來的卻是伊朗和霍爾木茲海峽傳出爆炸聲，稍有緩和的美伊對峙局勢似乎又急轉直下。



交火是怎麼發生的



新華社報導，美伊均指責對方先開火。觀察人士指出，這與美軍艦強闖霍爾木茲海峽或攔截伊朗船隻有關。以下是本次交火時間線（均為北京時間8日）：



2時39分，伊朗法爾斯通訊社率先發出報導說，數分鐘前，伊朗“阿巴斯港附近聽到幾聲爆炸聲”，爆炸來源和具體地點尚不清楚。



2時48分，伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗阿巴斯港和格什姆港均聽到爆炸聲。



3時50分，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台援引軍方高級官員消息報導，在美軍對伊朗油輪發動襲擊後，霍爾木茲海峽內的“敵方單元”遭伊朗導彈襲擊，被迫撤離。



4時29分，伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗首都德黑蘭西部防空系統已啟動。



4時32分，伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，當地時間午夜，德黑蘭西部地區傳來兩聲巨響，隨後幾分鐘內響起防空武器密集開火的聲音。



4時36分，美國福克斯新聞頻道記者在社交媒體上稱，一名美國高級官員說，美軍剛剛對伊朗格什姆港和阿巴斯港發動打擊，但這並不意味著重啟戰事。



4時51分，伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗海軍發射導彈和無人機，在霍爾木茲海峽附近打擊了3艘美國驅逐艦，迫使其“逃向阿曼灣”。



5時11分，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人發表聲明說，美軍襲擊了一艘從伊朗賈斯克地區沿海駛往霍爾木茲海峽的伊朗油輪，以及另一艘經阿聯酋富查伊拉港附近水域進入霍爾木茲海峽的船隻。與此同時，美方還與“一些國家合作”，對哈米爾、錫里克和格什姆島沿岸的平民區發動空襲。伊朗武裝力量立即作出回應。



5時33分，美軍中央司令部發表聲明，證實3艘美軍艦穿越霍爾木茲海峽時遭伊朗襲擊。



6時15分，伊朗新聞電視台報導，在經歷數小時交火後，霍爾木茲海峽沿線伊朗島嶼及沿海城市局勢已恢復正常。



6時34分，美國總統特朗普發帖稱，3艘美國驅逐艦在伊朗的襲擊中成功穿越霍爾木茲海峽。



其間，伊朗霍爾木茲甘省米納卜市等地也傳出爆炸聲，伊朗媒體說米納卜一處海軍基地遭襲。

