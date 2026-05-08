中情局估計美軍封鎖下伊朗至少可撐3到4個月

中評社北京5月8日電／美國中央情報局日前向政府提交的一份分析報告認為，在美國海軍封鎖下，伊朗至少可維持3到4個月，此後才會面臨更嚴重的經濟困難。



美國海軍4月13日起對往來伊朗港口的船只實施封鎖。美國財政部長貝森特4月底說，伊朗主要運油港口的存儲設施很快將達到飽和，這將“對伊朗的石油基礎設施造成永久性損害”。特朗普本月接連表態稱，美國海軍築起一堵“鋼鐵之牆”，伊朗經濟“正在崩潰”。



新華社援引美國《華盛頓郵報》7日報導，中情局的報告則認為，在陷入更嚴重的經濟困難前，伊朗可在美國海軍的封鎖下生存90至120天，甚至可能更長。



一名知情人士說，為節省儲油空間，伊朗將產出的部分石油儲存在空載油輪上。伊朗同時減少油田產量，確保油井正常運轉。“情況遠沒有一些人說的那麼糟。”



另一名官員說，據信伊朗可能開始通過中亞的鐵路外運石油，雖然卡車和鐵路運輸無法取代航運，但可提供緩衝。



以色列特拉維夫國家安全研究專家丹尼·齊特里諾維茨說，即使封鎖伊朗幾個月，也無法迫使其屈從於美方。他6日在社交媒體上說，美以宣稱對伊朗取得了軍事上的成功，但實際上可能是戰略失敗。“這場原本旨在推翻伊朗政權、消除其擁有核武器和彈道導彈能力的戰爭，結果可能反而讓伊朗政權變得更強大。”