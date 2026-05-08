日政府擬5月下旬派經濟代表團訪俄

中評社香港5月8日電／共同社據多名相關人士8日透露，日本政府基本決定5月下旬派遣經濟代表團訪問俄羅斯。政府以三井物產、商船三井等參加企業為對象，就26至27日訪俄徵詢了意向。日俄之間持續進行接觸，5月上旬實現了能源運輸要衝荷莫茲海峽被封鎖後的首次俄產原油進口等。雙方將著眼于俄烏衝突的平息，就經濟課題展開磋商。



派遣訪俄團一事由日本經濟產業省主導。預計俄方將由主管扶持製造業與監管商業活動等的工業和貿易部的高官等來對接。日本的大型商社中，預計三菱商事等也將參加。



關於派團訪俄，官房長官木原稔和外相茂木敏充均曾在4月3日的記者會上否認稱“不屬實”，但日方以非公開的方式與俄方進行了協調。



2022年2月俄烏衝突爆發後，日本與美國和歐盟（EU）統一步調，對俄實施了制裁。當前衝突仍在持續，受邀出訪的企業中出現了對派遣“董事以上”人員的政府條件表示慎重的意見。



在日俄經濟關係方面，時任日本首相安倍晉三2016年向俄總統普京提出了經濟合作方案。日俄雙方推進了基於該方案在能源開發和農業等領域進行具體化的討論，但目前處於凍結狀態。豐田汽車和日產汽車等日企紛紛從俄羅斯市場退出，或者縮小了在俄業務規模。



在日本政府動向之外，自民黨參議員鈴木宗男在今年長假期間訪問莫斯科，與俄外交部副部長魯登科舉行了會談。