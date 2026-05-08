日政府擬本年度內制定離島疏散基本方案

中評社香港5月8日電／共同社報道，圍繞台灣出現突發事態時沖繩“先島諸島”的疏散計畫，日本政府與九州7縣和山口縣合作，擬2026年度內制定接納疏散民眾的基本方案，具體規定居民等約12萬人的順利運送和接納態勢。然而，該計畫本身被指“紙上談兵”，如何確保實效性成為課題。



在對台灣突發事態擔憂加劇的情況下，政府在2022年的國家安全保障戰略中寫進了“包括西南地區在內的居民快速疏散”。2024年6月的九州地方知事會上，關於宮古島市等5個市町村居民的接納問題，要求九州各縣及山口縣給予協助。



政府2025年3月公佈了初期計畫。針對約11萬居民和約1萬遊客總計12萬人，擬用船和飛機每日運送約2萬人、6天內完成疏散。規定接納的地方政府應提供住宿設施、餐飲及生活必需品。



報道稱，沖繩縣計畫2027年1月開展設想“武力攻擊預測事態”的首次實際訓練。官房長官木原稔在4月24日的記者會上強調：“為防患於未然，重要的是相關機構從平時起開展協作與探討。將致力於進一步提升離島疏散的實效性。”



作為主要課題，有必要詳查在事態緊迫的情況下能否實現平時兩倍以上的運輸量。涉及到老年人等需要關照者的接納調整，以及針對疏散長期化的上學與就業支援等許多方面。



在4月的自民黨會議上，有議員指出“能否真正按照計畫確保運送手段”，還有意見認為應考慮到如何應對不願離開家鄉而拒絕疏散的情況。



內閣官房的負責人表示“將通過居民意見交流會等方式廣泛宣傳”。