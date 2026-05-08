南韓國會修憲因最大在野黨反對落空

中評社香港5月8日電／韓聯社報導，南韓國會原計劃于8日將執政黨共同民主黨和5個在野黨聯合發起的《憲法修正案》提上全體會議議程，而因最大在野黨國民力量預告發起冗長辯論而落空。由此，南韓政界時隔39年推進的修憲化為泡影。



當天，隨著國民力量在國會全會上預告將就修憲案發起冗長辯論，國會議長禹元植宣佈撤回將修憲案提上議程的決定。修憲案前一日曾提請國會全會審議，但因國民力量議員缺席，未達到法定表決人數，沒能進行表決。



曾有觀點指出，鋻於修憲案表決須獲得在籍議員三分之二（191人）贊成，即便再次提請全體會議審議，也可能因表決不成立而告終。禹元植嚴厲批評國民力量申請冗長辯論導致修憲受阻，並表示，國民力量出於政治考量堅持牽強主張，使得修憲受挫，他對此深表遺憾。



禹元植曾提議將修憲案安排在6月3日地方選舉當天一併進行全民公投。之後，共同民主黨和祖國革新黨、進步黨、改革新黨、基本所得黨、社會民主黨5個在野黨以及6名無黨派議員于4月3日提出《憲法修正案》，主要內容包括將“釜馬民主抗爭”“五一八民主化運動”精神寫入憲法序言，並強化實施戒嚴的條件。國民力量對修憲案內容表示認同，但以“屬於選舉策略”為由表明反對立場。



南韓現行憲法制定於1987年。此後政界雖多次討論修憲事宜，但受政治和黨派因素影響未能取得進展。朝野兩大黨也圍繞修憲落空責任針鋒相對。民主黨黨鞭韓秉道表示，國民力量動員冗長辯論阻礙修憲將遭受眾人批判。國民力量黨鞭宋彥錫則表示，民主黨在未經朝野協商的情況下單方面推進修憲，終將被歷史審判。



另外，總統府青瓦台就修憲因國民力量議員反對而落空表示遺憾。青瓦台方面表示，國民力量反對旨在守護國家安全和民主的修憲，難以被國民所接受。政府要求國會下半年以負責任的態度繼續討論修憲事宜。修憲應成為超越對峙和政治矛盾，走向協治和社會團結的起點，政府將堅定不移地推進修憲。