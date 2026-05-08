國務院成立湖南瀏陽煙花廠爆炸事故調查組

中評社北京5月8日電／5月4日16時43分許，湖南省長沙市瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司發生特別重大爆炸事故，截至5月8日12時，事故造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人。為認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照李強總理等中央領導同志批示要求，根據國家有關法律法規規定，國務院成立事故調查組，由應急管理部牽頭，公安部、海關總署、市場監管總局、全國總工會和湖南省人民政府等相關方面參加，對湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司“5·4”特別重大爆炸事故進行調查。



新華社報導，5月8日下午，國務院湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司“5·4”特別重大爆炸事故調查組召開第一次全體會議。國務院事故調查組組長、應急管理部部長張成中主持會議，通報調查安排、提出工作要求。



會議開始前，與會同志全體肅立，向湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司“5·4”特別重大爆炸事故遇難者默哀。



會議強調，事故調查工作要認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，按照“科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效”和“四不放過”的原則，把事實查清楚、把問題查清楚、把責任查清楚，以高度的政治責任感做好事故調查工作。同時，會議要求地方政府深刻汲取教訓，採取果斷措施加強煙花爆竹安全監管，舉一反三抓好重點行業領域隱患排查整治，堅決防範遏制重特大事故。



國務院事故調查組全體成員，中央紀委國家監委有關部門負責同志出席會議。