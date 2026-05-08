美國政府關稅政策法庭再受挫　影響幾何？

中評社北京5月8日電／位於美國紐約市的美國國際貿易法院7日作出一項裁決，認定美國政府依據《1974年貿易法》第122條徵收10%全球進口關稅的法律依據不成立，白宮此前發佈的公告無效。



新華社報導，這一裁決與此前美最高法院裁定美國政府援引美國《國際緊急經濟權力法》徵收大規模關稅違法的裁決有何異同？對美國政府有何影響？



與此前關稅裁決有何異同？



美國國際貿易法院在有關關稅的訴訟中有指定管轄權，因而成為相關案件初審的必經環節。



就此前出台的“對等關稅”，該法院2025年5月裁定美國政府此舉違法，並禁止執行依據《國際緊急經濟權力法》對多國加徵關稅的行政令。在經過聯邦政府兩次上訴，美國最高法院2026年2月20日最終裁定美國政府大規模關稅違法。隨後，美國政府根據《1974年貿易法》對來自所有國家和地區的商品加徵10%的關稅。



美國24個州政府和兩家美國企業先後在2026年3月5日和9日就美國政府加徵的全球進口關稅提起訴訟。



美國國際貿易法院法官7日以多數通過裁決，永久禁止對兩家美國企業和華盛頓州政府相關進口產品加徵10%的關稅。由於原告中美國其他20多個州政府沒有提交有力證據證明全球進口關稅對其帶來傷害，法院認定這些州沒有訴訟資格，相關訴訟請求不予考慮。



兩次裁決，均認為美國政府關稅政策缺少法律依據，但兩次裁決適用範圍大相徑庭。此次裁決僅針對兩家美國進口企業和華盛頓州生效。有分析認為，或許是由於主審法官換人，法院在審查訴訟資格方面明顯比上一次收緊。法院不僅沒有認可除華盛頓州外其他州的訴訟資格，也沒有作出普適性裁決。

