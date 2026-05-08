軍購條例通過　鄭麗文發文感謝藍白黨團成員

中評社台北5月8日電／“立法院”今天於院會中三讀通過藍白兩黨共同提案之“保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，最終預算上限拍板為7800億元。國民黨主席鄭麗文隨後在臉書發文表示，此舉成功守住了“國會”的“基本原則與底線”，將台灣“國會”從“橡皮圖章”轉變為真正守護民主價值的負責任機構。



鄭麗文在臉書貼文表示，非常感謝兩黨黨團成員、黃國昌，以及兩黨辛苦的總召與黨團幹部。今天兩大在野黨共同守住了“國會”運作最基本的原則與底線。我們不讓台灣的“國會”淪為橡皮圖章，而是真正守住民主制度的價值、原則與尊嚴，也對全民做出了清楚且負責任的交代。兩大在野黨與民進黨最大的不同，就是我們不會空口說白話，更不會睜眼說瞎話。今天真正作為“中華民國”“國防”力量最堅實後盾的，是國民黨與民眾黨。



鄭麗文表示，民進黨提出1.25兆的空白支票，打著保衛台灣、強化“國防”的名號，實際上卻內容不清、毫無細節，企圖渾水摸魚，甚至反而延宕了真正重要的軍購。因此當第一批美國軍購發價書送抵台灣後，身為“國會”多數的兩大在野黨，立刻負責任地處理，毫無延宕，並提出真正具體、負責任的民眾黨版與國民黨版。這也是為什麼第一批的金額，是依照第一批正式發價書內容所提出；也是國民黨主張“+N”的原因，因為這從來不是我們的上限，而是希望保留未來立即處理對美軍購的完整空間。



鄭麗文指出，但同時我們也非常清楚，我們所支持的，必須是經由官方政府授權、認證的軍購內容，因為衹有如此，後續的保證與相關程序才有完整依據。非常感謝兩黨委員投入專業討論，也感謝民眾黨主席黃國昌對所有立法細節的掌握與專業投入，幫助我們守住清楚的原則與底線。這就是一部只針對對美軍購的特別條例，無論內容、金額或發價書，都必須明確清楚，絕不讓任何不清不楚、渾水摸魚的內容，有機會腐蝕人民的納稅錢，也不讓任何想藉機撈油水的人得逞。



鄭麗文表示，如果按照民進黨1.25兆的空白授權，那才是真正沒完沒了、無限延宕。因為他們自己也知道，國民黨與民眾黨不可能接受毫無監督的空白支票。真正負責任、真正守護台灣、推進軍購與強化防衛力量的，衹有國民黨與民眾黨，而且我們說到做到。台灣的“國家安全”，必須兩隻腳都站穩。一方面，要擁有足夠強大的防衛力量；另一方面，也必須持續不斷努力追求兩岸和平，擴大兩岸的對話與交流、穩定兩岸和平關係，盡最大努力排除戰爭與軍事衝突的可能。排除所有戰爭的可能，迎向和平的康莊大道，才是我們對台灣人民最莊嚴的承諾。我們維護和平、確保“國防”，才能真正保護台灣，這才是真正愛台灣的表現。



鄭麗文表示，再次感謝大家的支持，這也是我們對國際盟邦最負責任的態度。要穩固台美關係，靠的是負責任的國民黨與民眾黨，而不是說一套、做一套，滿嘴謊言、隨意開空白支票的民進黨。