張亞中：國民黨內還有誰值得尊敬？

張亞中。（中評社資料照） 中評社台北5月9日電（作者 張亞中）國民黨最近終於完成了一件“歷史性任務”。經過幾個月驚天動地、口水橫飛、一地雞毛、吵聲震天的內鬥後，正式通過了7800億軍購案。



這幾個月，國民黨內部真的很精彩。有人主張3800億＋n，有人喊8000億，一派罵另一派“舔美”、“美國走狗”；另一派回敬“親中”、“中共走狗”。“紅帽子”與“花旗帽”在空中齊飛，仿彿黨內已經爆發冷戰。還有人揚言開除誰、清黨誰，讓外界以為這是一場攸關“國家方向”的重大戰略辯論。



從3800億＋n，到8000億，再到7800億，國民黨用實際行動向民眾證明：原來所謂“路線之爭”，最後只是“數學問題”，答案揭曉，n＝4000億；原來吵了半天，不是在討論“要不要買”，而是在研究“朝三暮四”還是“朝四暮三”，答案揭曉，其實差不多，兩者只差200億，差別衹有百分之2.5。原來大家忙了半天，只是在競標誰比較會演。不過，黨中央殺價的能力，比一個大媽在菜市場的殺價能力差多了。



更荒謬的是，在整個過程中，我們幾乎看不到任何真正有價值的“國防”辯證。例如：這些武器究竟能創造多少“安全收益”？哪些武器真正符合台灣防衛需求？哪些只是美方壓力下的政治採購？哪些裝備根本交不了貨？哪些軍購只是替美國軍火商消化庫存？哪些預算應列入年度“國防”支出？哪些才有資格動用特別預算？台灣到底是在準備防衛，還是在被推向戰場？



這些真正重要的問題，在國民黨內的軍購大戰中，幾乎完全缺席。整場戲最熱烈的部分，不是戰略，而是表演；不是“國防”，而是權力；不是台灣安全，而是黨內的表態秀與政治選邊站的大亂鬥。



有人怕自己不夠親美，影響未來赴美“面試”；有人怕自己不夠強硬，被貼上“親中”標籤；還有人盤算著，這一仗打完後，誰能取得黨內話語權，誰又能在2028年的政治牌桌上坐得更前面。



於是，國民黨完成了一場極具黑色幽默的歷史演出：前面批評8000億，後面自己通過7800億；前面把人罵成走狗，後面發現大家其實都在同一條牽繩上；前面喊著看緊人民荷包，後面只少了200億，突然就變成“負責任的‘國防′”。



這不是戰略，是數字遊戲。莊子兩千多年前嘲笑猴子朝三暮四，今天看來，真正沒進步的，好像是政客。

