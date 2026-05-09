俄同意延長停火並換俘　烏稱不會襲擊紅場閱兵

中評社北京5月9日電／新華社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫8日晚表示，俄方同意並支持美國總統特朗普提出的延長停火和俄烏交換被俘人員的方案。烏克蘭總統澤連斯基下令，莫斯科紅場9日舉行的閱兵活動不會成為烏方攻擊目標。



烏沙科夫說，俄方同意美方將俄烏停火延長至5月11日的提議，並支持美方關於俄烏雙方在11日前互換1000名被俘人員的提議。據他介紹，上述提議是俄美雙方電話溝通達成，“特朗普總統的上述提議特意選在衛國戰爭勝利81周年之際提出”。



澤連斯基在社交媒體發文稱，在美方斡旋的談判框架內，俄方同意與烏方互換戰俘的方案，5月9日至11日也應實現停火。他表示，釋放戰俘是俄烏衝突需要解決的關鍵人道主義問題之一，也是決定烏方立場的重要根據。烏方正在持續努力讓被囚禁的烏克蘭人返回家園。他指示烏方團隊立即為換俘做好一切必要準備。



烏總統網站8日深夜發布澤連斯基當天簽署的總統令，稱鑒於與美方8日會談時闡明的人道主義宗旨，烏方決定，5月9日俄首都莫斯科紅場舉行閱兵期間，紅場所在區域不會成為烏方攻擊目標。



特朗普當天稍早時候在社交媒體發文稱，在他提議下，俄烏將在9日至11日停火三天，期間相互交換1000名戰俘。



俄方4日宣布，為紀念5月9日衛國戰爭勝利日，8日至9日將實施停火，希望烏方跟進。澤連斯基隨後宣布烏方自6日零時起單方面實施停火，但沒有提及停火持續時間。7日，俄方進一步宣布，將從8日至10日在對烏特別軍事行動區停火。然而，連日來，俄烏雙方相互指責對方違反停火安排、發動襲擊。