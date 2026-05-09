以媒：黎真主黨新型無人機技術對以威脅大

中評社北京5月9日電／據《今日以色列報》網站5月3日報導，過去一周，以色列國內幾乎人人都在談論黎巴嫩真主黨的“光纖無人機”。這種無人機在黎巴嫩南部已成為真實、緊迫且致命的威脅。但更壞的消息是：還存在一種更大的威脅。它令無人機在發射階段極難甚至無法被攔截，並危及以色列境內的每一個人和每一處設施。



這就是“基於蜂窩網絡的無人機操控”。



利用現有技術，攻擊者無論從多遠的地方，都可遠程操控各種尺寸的無人機，穩定可靠且相對容易。



這是一次技術上的飛躍。兩三年前，無人機操作員衹有兩種選擇：要麼使用無線電頻率在幾公里範圍內進行操控，要麼像火箭彈一樣發射後放任不管。



但隨著蜂窩網絡操控技術的發展，我們已進入一個完全不同的世界。



以色列一名無人機領域的前高級安全官員解釋說：“以‘目擊者’-136無人機為例，你只需給它安裝一個帶有本地SIM卡的調制解調器——就像手機上裝的一樣，就可以使用所在國的蜂窩網絡，也可以實現跨國數據漫游。就像你能用視頻聊天軟件進行跨國連線一樣，操作員也可以實時接收無人機拍攝的高質量畫面，不再有衛星通信的延遲。”



操縱無人機從境外潛入只是這種威脅的其中一面。還有一種場景更加危險，因為更難被察覺：操作員可以通過網絡與早已在他國境內潛伏的無人機建立連接。



這名前安全官員說：“操作員完全可以身在德黑蘭，只需有同夥在特拉維夫等地利用3D打印或網購獲得無人機，在機身安好通信模塊，這名德黑蘭的操作員就可以遠程操控它執行偵察任務了。”

