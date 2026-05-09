美軍對伊朗戰事遭遇“現實一課”

中評社北京5月9日電／西班牙《先鋒報》網站5月3日刊發文章，題為《美國的苦路：無人機、“蚊子艦隊”與工業困境》，作者是馬內爾·佩雷斯。全文摘編如下：



二戰結束以來，美國每次發動戰爭，都會以聲勢浩大的軍力部署與尖端科技拉開序幕。初期戰役總能取得壓倒性勝利，最終結局卻往往令人失望。這是一種“閃電式戰術勝利”和“長期性戰略失敗”的循環模式，其影響持續數十年。



當前的伊朗戰事令美國重蹈覆轍。初期針對伊朗政治核心與軍隊的毀滅性打擊，本應使其迅速取得勝利。然而整整兩個月過去，戰局陷入膠著。儘管對手更貧窮、發展水平更低、軍隊實力與美國差距懸殊，卻始終不肯投降。霍爾木茲海峽封鎖事件便是明證。



這支全球最強大的海軍，被困在波斯灣咽喉地帶，無力重新打通這條全球能源及眾多關鍵物資的核心運輸通道。無論如何，這場針對德黑蘭的軍事行動，都暴露出了新問題。



《紐約時報》一篇評論文章直言，特朗普政府發動的這場戰爭，暴露出“美國對現代戰爭毫無準備”。美國國內多家媒體如《華爾街日報》、福克斯新聞頻道近期也紛紛發表類似評論。



幾十年來，現代戰爭一直是複雜、靈活、動態的經濟體系（尤其是工業體系）之間的較量。從這一點來看，伊朗本應被美國徹底壓制。但軍民兩用技術的普及，催生了大量廉價、多功能、殺傷力強的新型武器，且許多國家都能獲取。



無人機與小型“蚊子艦隊”便是典型，伊朗用這類輕型裝備襲擊敵方船只，牢牢封鎖霍爾木茲海峽。面對這些武器，美國海軍缺乏有效的攔截與防禦系統。矽穀引以為傲的尖端科技，在人工智能時代的首場大規模戰爭中，迎來了現實一課。帕蘭蒂爾技術公司所幻想的“絕對技術掌控”，短期內難以實現。

