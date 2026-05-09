中國海軍官兵向觀眾介紹開放艦艇情況。 中評社北京5月9日電／走進北部戰區海軍某部艦艇開放日活動——艦陣巍峨向深藍



解放軍報報導，渤海潮湧迎節慶，艦陣巍峨向深藍。4月23日至4月26日，在人民海軍成立77周年之際，北部戰區海軍某基地牽頭駐地海軍部隊在某軍港舉行開放活動。



海風獵獵，艦旗飄揚，遠洋航海訓練艦鄭和艦、新型導彈護衛艦鄂爾多斯艦、掃雷艦青州艦依次列陣，向公眾展現人民海軍最新發展成果。



漫步軍港碼頭，這裡的每一處細節，都彰顯著海軍向海圖強的堅定步伐，訴說著新時代海軍官兵忠誠擔當、奮勇爭先的強軍故事。



從“81”啟航，強軍火種代代相傳



軍港泊位上，鄭和艦的舷號“81”顯得格外引人注目。這艘舷號與人民軍隊建軍節日期相同的遠洋航海訓練艦，被譽為“海軍軍官搖籃”，眾多海軍學員在這裡遠赴深藍，啟程自己的強軍夢想。經歷39載風雨，這位“老兵”身姿依舊挺拔。



登上甲板，獨屬於鄭和艦的歷史感撲面而來。後甲板站台的中央，一面鮮艶的五星紅旗奪人眼球，講解員郭靖向大家介紹：“這面五星紅旗，是2009年8月1日從天安門升起的。如今被珍藏在鄭和艦上，既是對這艘‘軍校第一艦’的肯定，更是一份沉甸甸的責任，寄予了人民海軍官兵在這裡刻苦錘煉本領、保家衛國的美好祝願。”大家注視著這面國旗，欣賞著海報上的歷史照片，與官兵們共同見證著鄭和艦的使命與榮光。



沿著通道一路前行，引導員吳佳慧的聲音在耳邊響起：“鄭和艦和其他軍艦有很大不同，它其實是一所海上學校。在我右手邊的這間教室，先後有4萬多名海軍學員在這裡學習成長。”



一個小女孩用稚嫩的聲音發問：“船一晃一晃的，怎麼學習呀？”吳佳慧笑著對她說，不久前的一次出航，全程都是4米高的大浪，海軍學員就是頂著這種顛簸，克服眩暈和嘔吐感，上課繪圖。不僅如此，他們還要在風浪中參與艦艇值更、裝備維護、應急演練等任務，逐步成長為不懼風浪的海疆衛士。



繼續向前參觀，迎面而來的是一面記錄學員航海實習生活的照片墻，一張學員拿著喊話機的照片引人矚目。再仔細一看，講解員隊伍中也有這名學員的身影。只見他快步上前，向大家講述照片背後的故事：“我是學員魏中和。這張照片記錄的是不久前的一次遠洋航行，外軍艦艇突然抵近偵察，我立刻將情況向上級報告，在接到命令後，向外軍進行了通聯喊話和警戒驅離。”



魏中和的故事，是許多年輕學員在鄭和艦上的成長縮影。在這裡，從艦艇操縱到態勢研判，從裝備維護到協同作戰，每一處戰位都是人才培養的“練兵場”。



據瞭解，鄭和艦始終堅持“艦員、教練員、戰鬥員、指揮員”四員合一培養思路，推行戰位輪崗帶教機制，老水兵手把手傳授航海經驗、裝備操作技巧，幫助年輕學員實現“訓練即實戰、上崗即勝任”。



如今，已有數以萬計的海軍指揮、技術人才在這艘訓練艦上接受訓練。39年來，鄭和艦16次走出國門、航跡遍布三大洋六大洲、到訪29個國家和地區，累計航行了60餘萬海里；人民海軍現役水面艦艇指揮軍官中，每3人就有2人曾在鄭和艦上實習淬煉；海軍艦長及以上指揮崗位幹部，超過一半從鄭和艦走出。他們從這裡奔赴海軍各條戰線、各個艦艇，扎根戰位、履職盡責，成為駕馭戰艦、守衛海疆的骨幹力量。



踏上前甲板，在海軍某驅逐艦支隊服役的一名軍人正抱著孩子合影，他感慨道：“我小時候就上過鄭和艦，當時我的父母也是這樣抱著我合影。長大後，我如願成了海軍的一員，今天希望也能在我的孩子心底種下一顆‘海軍夢’的種子。”

