藍白版軍購條例通過　郭正亮：鄭麗文沒有輸

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月9日電／“立法院”院會8日表決通過藍白共提版本的“國防”特別條例，最高金額上限至7800億。前“立委”郭正亮直言，“鄭麗文哪有受挫？”鄭麗文沒有輸，因為只能審有發價書的3000億元，沒有發價書不編預算。並且，這也不是國民黨得罪美國，美國會開始重新評估台灣未來政治形勢。



中時新聞網報導，“立法院”院會8日處理爭議多時的“國防”特別條例，最終以表決通過藍白共提版本，“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”三讀條文明定，除原定第一批已有發價書的3千億外，也將美方預計軍售的第二批金額及項目列入。最高金額上限至7800億。



三讀也明定，本條例所編列特別預算案，應載明採購之裝備、系統與其相關支援系統、裝備之具體名稱、數量、預算金額、全壽期維持成本及預計執行年度。



前“立委”郭正亮8日在《中天辣晚報》表示，“特別條例”是法律，還沒有預算，明定規定要有發價書才能編列預算，目前狀況只能編3000億元。有媒體報導鄭麗文領到受挫，“鄭麗文哪有受挫？”兩邊都可以解釋，鄭麗文沒有輸，因為只能審有發價書的3000億元，她要捍衛預算制度，沒有發價書不編預算，目前也沒有特別預算送審，未來須根據特別條例編預算。



郭正亮強調，這也不是國民黨得罪美國，美國會對賴清德執政能力懷疑，美國也會開始重新評估台灣未來政治形勢。