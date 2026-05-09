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特朗普：或把部分駐德美軍轉移至波蘭
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2026-05-09 10:26:43
中評社香港5月9日電／美國總統特朗普8日對媒體表示，他可能會將部分美軍從德國撤走並派駐到波蘭。
新華社發自華盛頓報導，當被問及是否可能將部分美軍從德國調往波蘭時，特朗普對記者表示：“我可能會這樣做。”
他說：“波蘭會喜歡這樣。我們和波蘭關係很好。我和（波蘭）總統關係也很好。”
近期，特朗普連續指責德國，威脅削減駐德美軍。美國五角大樓官員本月1日說，正計劃從德國撤出約5000名美軍人員。特朗普2日表示，美國從德國撤軍人數將“大大超過”5000人。
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