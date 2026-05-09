伊朗外長：美軍事行動嚴重威脅國際航行自由

中評社北京5月9日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台8日報導，伊朗外交部長阿拉格齊當天同土耳其外交部長費丹舉行電話會談時表示，美國在中東的軍事行動對國際航運及航行自由構成嚴重威脅。



報導說，阿拉格齊在通話中向土方通報了地區最新局勢，特別是美國方面屢次違反停火協議的情況。他強調，波斯灣和霍爾木茲海峽當前的不安全局勢，是美國違法行徑與軍事冒險的直接後果，已對國際航運及航行自由構成日益嚴重的威脅。



來源：新華網