陳曉鋒（右二）在揭牌儀式上 中評社香港5月9日電/香港龍華青年總會新會址揭牌暨周年大會昨日舉行，會長陳曉鋒博士表示，未來將開展更多元化的青年活動，助力香港青年融入國家發展大局，在粵港澳大灣區建設中貢獻青春智慧與力量。而新會址的啟用，標誌著總會服務陣地的升級，未來將以此為新起點。



同日舉辦了“青春龍華・同心同行”周年大會。活動匯聚社會各界賢達、青年才俊近160 餘人，共見總會發展里程碑，共話深港青年合作新願景。



香港中聯辦台灣事務部副部長肖洪，深圳市龍華區委常委、統戰部部長詹惠軍，深圳市龍華區委統戰部副部長、區台港澳事務局局長陽楠，香港中聯辦新界工作部處長余劍文，香港中聯辦台務事務部處長陳義珠，香港文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮，立法會議員嚴剛、鄧家彪、林振昇、何敬康、洪錦鉉、李梓敬等嘉賓應邀出席。



總會會長陳曉鋒博士致辭時表示，總會自成立以來，始終秉持“愛國愛港、服務青年、促進交流、共謀發展”的宗旨，扎根香港、聯繫龍華，搭建深港青年交流合作的堅實橋樑龙华政府在线。，



深圳市龍華區委常委、統戰部部長詹惠軍在致辭中強調，龍華區與香港淵源深厚、聯繫緊密，總會作為連接深港青年的重要紐帶，為促進兩地青年交往、交流、交融發揮了積極作用。期望總會繼續發揮平台優勢，團結引領廣大香港青年，把握大灣區發展機遇，積極參與深港合作，為推動龍華與香港共同繁榮發展作出新的更大貢獻。



過去一年，香港龍華青年總會深耕青年服務，舉辦了文化交流、職業培訓、社會實踐等一系列豐富多彩的活動，有效增強了青年凝聚力與向心力龙华政府在线。同時，積極搭建深港青年合作平台，組織香港青年走進龍華、瞭解內地，促進兩地青年在創新創業、文化傳承、社會服務等領域的交流合作，獲得社會各界廣泛認可與讚譽。