大圍柏傲莊首宗摸貨成交　三周升值13%

大圍站柏傲莊Ⅲ錄首宗摸貨，三房單位約3周炒貴逾214萬。（大公報） 中評社香港5月9日電／樓市全面撤辣，樓價升勢擴大，造就炒家獲利時間大幅縮短，新盤“摸貨”更重出江湖。繼新世界（00017）北角皇都錄摸貨獲利後，系內大圍站現樓新盤柏傲莊Ⅲ也出現首宗確認人身份成交，一夥套3房單位剛以1860萬“摸出”，內地炒家持貨衹有3星期，賬面勁賺214萬，單位3周炒貴13%。



大公報報導，新世界與港鐵（00066）合作的大圍站上蓋項目柏傲莊Ⅲ（第1座及第8座），於2021年因混凝土未達標需拆卸重建，因而引爆撻訂潮，該盤上月重啟銷售，雖部分撻訂貨比2021年加價逾2成，但多輪價單及招標發售均掀熱搶潮，樓盤“雙線銷售”策略累計已沽逾300夥，其中一夥四房一套河景大宅更以逾3438萬元售出，實用呎價逾3.4萬元雙破頂。



部分重售單位加價逾20%



柏傲莊Ⅲ價量俱備，帶挈上月率先入市的炒家獲利甚豐，市場透露柏傲莊Ⅲ剛錄首宗“摸貨”成交，涉及8B座低層C室，實用面積814方呎，採3房連套房間隔，望內園景，屬於發展商上月重新發售的首批撻訂貨，價單定價2057.2萬元，較2021年加價約8.2%，單位上月獲內地客承接，扣除樓價20%折扣，成交價1645.7萬元，據成交紀錄冊顯示，買家採用120天現金優惠付款計劃，即享有120天成交期。



市場透露，內地客入市後，旋即委託代理“放摸”單位，叫價1900萬元，近日以確認人身份“摸出”，成交價1860萬元，實用呎價22850元。新買家為區內客，早前抽籤新盤單位，惟抽籤結果未如理想，今次見二手價錢合理，即以一筆過（Full Pay）形式入市自住，炒家由4月18日一手購入，直至摸出衹有不足3周時間，賬面極速獲利214.3萬元，單位炒貴13%。



新買家或需一筆過付清樓價



值得留意，柏傲莊Ⅲ上月重推撻訂貨，首批1A號價單有50夥加價，對比2021年加幅5.6%至13.6%，其中一夥由上述炒家購入，由於他買入的單位加幅相對溫和，挾近期樓市熾熱之勢，造就獲利良機。



承接“摸貨”的交易需要趕在原來的買賣合約成交日之前完成，文件處理及資金調動時間緊湊，只要其中一方違約，便捲入交易風險，所以多數銀行不願向“摸貨”批出按揭貸款，即便批出，單位估價亦會有很大差距，所以承接“摸貨”的新買家要有一筆過付清樓價入市的準備。



代理透露，柏傲莊Ⅲ上月重推後，至今衹有約29夥推出二手市場“放摸”，最平為實用面積359方呎的一房單位，業主叫價890萬元，意向呎價約2.48萬元。至於今次搶先“摸貨”出售的同類套3房戶型，衹有約10夥放盤，二手叫價約1865萬至2500萬元不等。



今年3月，屬於舊契項目的北角皇都錄得摸貨成交，為高層A1室套3房戶，實用面積1079方呎，連1個車位以3663萬元沽出，實用呎價33950元，原業主去年初透過招標形式一手購入，持貨1年多賬面微賺102.3萬元或約3%。雖然皇都仍未入夥，但“舊契樓”不受預售樓花同意書制度規管，所以在樓花期內仍可轉售。