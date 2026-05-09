九龍馬頭角壹沐2期超額逾28倍

林達民表示，壹沐2期今日首度推出158夥，包括150夥價單及8夥招標。（大公報） 中評社香港5月9日電／一手市場持續熱鬧，今明兩日假期共10個新盤涉及552夥大混戰，焦點落在今日硬撼的3個新盤。其中，大戰主角之一的恒地（00012）馬頭角壹沐2期，昨日截止收4395票，相對今日以價單發售的150夥，超額逾28倍。



大公報報導，壹沐今日首度推出158夥，包括150夥價單及8夥招標，發展商早前透露有大手客意欲認購超過10個單位。價單單位面積265至512方呎，折實價501.3萬元起，入場單位第2座17樓M室，實用265方呎1房戶，折實呎價18917元。今日分4組揀樓，分別為S組、A1組、A2組及B組，其中S組買家需購16夥。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目特色雙平台單位將以招標形式發售。



另外兩個今日發售的新盤，計有新地（00016）荃灣形瑨及宏安地產（01243）鴨脷洲PORTO，分別於今日各首推154夥以及86夥。



此外，恒地牽頭發展、由營業（二）部負責銷售的紅磡首岸第3期，接力明日（10日）首度推售130夥。



海瑅灣連沽4夥 套逾5383萬



其他新盤方面，信置（00083）牽頭發展的日出康城海瑅灣，昨日連沽4夥，套現逾5383萬元。昨日售出成交價及呎價最高單位為1A座31樓A室，實用面積891方呎，三房一套及工人間連洗手間設計，成交價逾1979萬元，呎價22211元。項目售出夥數突破700夥大關，一個多月速沽701夥，總套現金額逾61億元。



永泰地產（00369）旗下新界北區粉錦公路雲向，經招標售出2樓B8兩房單位，實用面積370方呎，連226方呎平台，成交金額740萬元，呎價2萬元創項目新高。該公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目3月開賣至今售逾300夥，過去3星期共售5夥平台特色戶，呎價由約15690元上揚至最新的2萬元水平。



萊蒙國際（03688）與俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，獲“西餅客”入市。萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，該3夥包括18樓至20樓F室，兩房連儲物室戶型，平均呎價26860元，由同一家族買入作投資用途。



新世界發展（00017）旗下大圍站柏傲莊Ⅲ，單日經招標售出3夥，其中第8A座23樓A單位，實用面積1014方呎，四房一套連工作間設計，享開揚城門河景，成交價3072.4萬元，呎價3.03萬元。