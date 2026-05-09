香港房協出售單位將升至四成

房協資助房屋項目最近的申請認購倍數增多。（大公文匯全媒體資料圖） 中評社香港5月9日電／資助出售房屋有助加快資金回籠，房協正檢討租售比例，構思為租住約佔六成、出售約佔四成。房協主席凌嘉勤今日（9日）表示，房協資助房屋項目最近的申請認購倍數增多，反映市民置業意願相當強烈，而且偏向選擇大單位。他指，除專用安置屋邨外，房協現時約有三成半出售單位，考慮未來提升到四成或以上，大單位的比例亦會由10%提升至15%，但未來15年內完成的項目已完成規劃設計，部分已經動工，所以租住和資助出售單位比例不會有改變。



大公文匯全媒體報導，凌嘉勤在一個電台節目表示，房協單位質素較高，若提供更多資助出售單位，會被社會接受，相信需要住租住公屋的人士，大多數都正輪候房委會單位，對有關人士的影響不大。



房協去年9月起實施“富戶政策”，向2萬多個未受規管的舊租約住戶發出新租約。凌嘉勤表示，已發出9千多份新租約，預計今年內能將餘下的舊租約轉為新租約。他指，餘下的主要為長者戶，由於新租約較複雜，所以會先由較年輕租戶入手，亦可以令長者租戶得知鄰居等大部分人都轉新租約，會感到較安心，亦會預留時間讓他們諮詢。



凌嘉勤指，目前未有舊租約租戶拒絕接受新租約，轉換租約的過程暢順，居民亦支持新方案。他指，最早獲得新租約的人士，預計明年便要申報資產，暫時未能估算會有多少人受富戶政策影響。