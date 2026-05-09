Canvas遭黑客入侵　香港五院校受影響

全球高等院校廣泛使用的網上教學管理平台Canvas遭受大規模網絡攻擊，受影響本地院校包括科技大學。（大公報） 中評社香港5月9日電／全球高等院校廣泛使用的網上教學管理平台Canvas，近日傳出重大網絡安全事件，黑客入侵Canvas母公司Instructure，聲稱已竊取全球約9000所學校、近2.75億名學生與教師的數據。事件引發美國及多國教育機構高度關注。據悉，全球有不少中小學、大學及教育機構受事件影響，涉及人數可能逾2億。



大公報綜合報導，本港私隱專員公署表示，截至昨日傍晚6時，接獲五間教育機構的資料外洩事故通報，包括香港理工大學、香港建造學院、香港教育城、香港科技大學、香港演藝學院，公署已按既定機制展開調查。據悉，理大初步有4.2萬人受影響，香港建造學院有2500人受影響。



據多間外國媒體報導，包括美國哈佛、史丹福及澳洲等多間著名大學的學生，日前試圖使用該教學管理平台Canvas時，即收到黑客組織ShinyHunters的訊息，稱Canvas母公司的Instructure伺服器遭到入侵，並附有聲稱透過Canvas入侵的院校名單連結，要求若想阻止資料外洩，請諮詢網絡公司並私下聯絡，以談判和解。該組織又警告，若校方在下周二（12日）前未與他們聯繫，將公開所有被竊資料。據悉，被竊的資料包括學生和教職員的姓名、電郵和學生證號碼等個人資訊。



私隱署：已按機制展開調查



美國史丹福大學證實，Canvas目前因供應商遇到問題而無法使用。此外，包括杜克大學在內的美國多所大學亦證實受到影響。澳洲多間大學、TAFE職業教育機構及至少兩個州份的公立學校亦受影響。



Canvas母公司的Instructure表示，目前沒有證據顯示使用者密碼、出生日期、財務資訊或政府身份證號碼遭外洩，但部分姓名、電子郵件、學生編號及用戶間訊息可能受到影響。Canvas官方平台是美國目前最主流的大學線上學習管理系統之一。教師可透過Canvas發布課程內容、布置作業、線上考試、評分及與學生溝通；學生則透過該平台提交作業、查看成績、參與討論及進行遠距學習。新冠疫情後，Canvas成為美國大學教學的重要基礎設施之一，廣泛應用於大學、社區大學及中小學校。



私隱專員公署昨日表示，截至傍晚6時，共接獲五間教育機構的資料外洩事故通報，表示其使用的網上教學管理平台Canvas遭黑客入侵，分別是理工大學、科技大學、演藝學院、建造學院及教育城。公署已根據既定機制就五宗事件展開調查。



約4.2萬名理工大學學生及員工受影響，初步顯示可能涉及的個人資料包括姓名及電郵地址；建造學院約2500名學生及員工受影響，姓名、電郵地址及課程相關訊息。教育城、科技大學、演藝學院則未確定受影響人數。



城大生改紙筆考試“寫到手麻”



本港部分大學使用Canvas系統，香港城市大學學生Felix向記者表示，由於Canvas崩潰，他8日有多門課程的考試都被改成了紙筆考試，最後一門考試連寫3個小時，“寫到手已經麻了”。



教育城在官網表示，僅向Canvas提供單一登入（SSO）的識別資料，包括用戶姓名、電郵地址及教育城會員賬號，其餘用戶資料均儲存於教育城系統，未有證據顯示受今次事故影響。



理大回覆記者查詢表示，早前接獲Canvas母公司Instructure通知，其平台發生資料外洩事故。理大一直高度重視網絡安全與個人資料保護，事發後已即時按既定機制聯絡涉事公司，全面瞭解事件帶來的影響；校方亦已就此事件向個人資料私隱專員公署通報，並會持續跟進Instructure提交的事故報告及相關後續事宜。