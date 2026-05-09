香港辦五四論壇談教育 鼓勵青年把握優勢

香港菁英會與香港教育大學合辦“五四青年論壇”（中評社 盧哲攝） 香港特區政府教育局副局長施俊輝（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港菁英會與香港教育大學9日在教大西九龍教學中心合辦“五四青年論壇”，探討香港在“十五五”規劃之下教育及人才的發展機會。與會者鼓勵青年把握香港優勢，抓住機會取得突破，服務國家和粵港澳大灣區。



論壇由香港特區政府教育局副局長施俊輝擔任主禮嘉賓，香港研究資助局主席唐偉章教授、香港教育大學校長李子建教授發表主題演講，並由香港菁英會主席黃進達致開幕辭。逾百位教育、科技及青年事務界別代表出席。



香港菁英會主席黃進達表示，教育、科技、人才是國家的基礎性及戰略性重要支撐，一體推進教育科技人才發展，是構建新發展格局、推動高質量發展的必然路徑。教育興盛、科技發展、人才集聚，是現代化國家建設的普遍規律。香港菁英會把今次論壇的主題定為“教育人才一體化：高教與職專發展新機遇”，不僅體現產學合作，也展現對青年人才培育的重視。



香港特區政府教育局副局長施俊輝表示，今年是國家“十五五”規劃的開局之年。《十五五規劃綱要》提出支持港澳打造國際高端人才集聚高地，一體推進教育科技人才發展，以及現代職業教育體系等建設。他介紹，教育局已成立編制小組，全力對接“十五五”規劃，在鞏固香港教育這塊“金字招牌”的同時，不斷追求突破與創新，為建設教育強國貢獻力量。



施俊輝表示，特區政府將繼續鞏固和發展香港在“一國兩制”下教育高度國際化、多元化的獨特優勢，推動香港教育更高質量發展——包括在不同層面推動高等教育（包括職專教育）的發展，為青年人開拓更為廣闊、可持續發展的空間；積極對接國家“十五五”規劃綱要，配合教育、科技、人才一體化的戰略，打造國際高端人才集聚高地。



香港教育大學校長李子建指出，香港特區在“一國兩制”下，擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，並具備發展成為國際高等教育樞紐的巨大潛力。面向“十五五”新階段，香港高等教育必須抓住機遇，深化創新，強化協同，推動教育、科技、人才一體發展，培養更多具備未來技能和國際視野的創新人才，助力國家2035年建成教育強國的目標。



李子建表示，教育本身具有階段性——從基礎教育到高等教育再到職業教育，都需要打通，由此形成一系列改革和創新。其中，職業教育的辦學能力需要進一步提高。中等職業教育改革是整個教育改革中的一個重要環節。



“我們要建設一批高水平的本科層次職業學校，推動產教融合的人才培養模式。”李子建提出三點觀察：第一，香港需要高端研究人才，這些人才致力於基礎研究和創新研究，可能需要很長時間才能把研究成果落地轉化。第二，香港也需要人才在短期內派上用場，配合企業和當下產業的發展需求。第三，在人工智能等新技術不斷湧現的背景下，學生必須不斷學習。21世紀，與人相處的能力和團隊協作能力非常重要，即便AI再強大也無法取代這些能力。