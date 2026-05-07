李子建：香港應建高水平本科層次職業學校

香港教育大學校長李子建（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月10日電（記者 盧哲）香港教育大學校長李子建9日出席“五四青年論壇”並表示，香港需進一步提高職業教育的辦學能力，應建設一批高水平的本科層次職業學校，推動產教融合的人才培養模式。



論壇主題為“邁向‘十五五’：教育、科技、人才一體化 高教與職專發展新機遇”，由香港菁英會與香港教育大學合辦，在教大西九龍教學中心舉行。香港特區政府教育局副局長施俊輝擔任主禮嘉賓，香港研究資助局主席唐偉章教授、香港教育大學校長李子建教授發表主題演講，探討了香港在“十五五”規劃之下教育及人才的發展機會。逾百位教育、科技及青年事務界別代表出席。



李子建表示，今年是“十五五”規劃的開局之年，青年學生無論是升學還是進入職場，都會直接參與到國家“十五五”規劃的建設進程當中，迎來大量新的機遇和新的發展。



李子建提到，現時香港青年朋友普遍關心三個問題：粵港澳大灣區和國家的發展，能為香港青年提供哪些機遇？青年該如何做好準備？如果沒有科技背景該怎麼辦？“其實，機遇處處都在。”李子建指出，科技最重要的是應用，無論是學文科還是理科，只要有創意，青年在香港優勢領域諸如商貿、文化美術等方面仍有大量機會。而若大家願意走到粵港澳大灣區發展，則會遇上更多不同類型的產業及帶來的機遇。



李子建指出，“十五五”規劃對香港來說具有重要意義，規劃的核心是教育科技人才一體化。他說，教育本身具有階段性——從基礎教育到高等教育再到職業教育，都需要打通，由此形成一系列改革和創新。其中，職業教育的辦學能力需要進一步提高，而中等職業教育改革是整個教育改革中的一個重要環節。



李子建提到，近期他到大灣區澳門、廣州和深圳考察高職院校和高等教育專業的發展。有三個觀察：第一，現在職業技術大學已經和企業深度融合，基本上學生畢業後就有工作。第二，現在的大學生一邊學習、一邊做科研已成為常態，而且不少同學早在大學階段就為從事科研工作做準備。第三，這些大學非常重視落地應用，貼近市場需求，會主動調研瞭解市場發展方向。



李子建說，大學的國際化是一個非常重要的指標。國際化意味著能夠吸收全世界最前沿、最先進的專家網絡、學術資源，這對於維持高水平的教育體系至關重要。香港的大學在這一領域表現優秀。而在職業教育方面，要有大國工匠、高技能人才，這就涉及很多應用型大學和應用型本科的建設。大學本身也應與產業不斷融合變化，例如北都的建設也鼓勵產業與大學相結合。



由此，李子建認為，香港要建設一批高水平的本科層次職業學校，推動產教融合的人才培養模式。他提出三點看法：第一，香港需要高端研究人才，這些人才致力於基礎研究和創新研究，可能需要很長時間才能把研究成果落地轉化。第二，香港也需要人才在短期內派上用場，配合企業和當下產業的發展需求。第三，在人工智能等新技術不斷湧現的背景下，學生必須不斷學習。他強調，“在21世紀，與人相處的能力和團隊協作能力非常重要，即便AI再強大也無法取代這些能力。”