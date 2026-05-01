徐貫東：AI時代不能忽視文科教育

香港教育大學助理副校長（人工智能與教育創新）兼人工智能講座教授徐貫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月10日電（記者 盧哲）AI發展迅猛，給教學方式帶來改變。香港教育大學助理副校長（人工智能與教育創新）兼人工智能講座教授徐貫東9日表示，教育工作者必須清晰認識到AI帶來的衝擊與機遇，教學過程須注重綜合能力的培養。他強調，AI時代不能忽視文科教育，人文與科技必須進行學科交叉。



香港菁英會與香港教育大學9日在教大西九龍教學中心合辦“五四青年論壇”，探討香港在“十五五”規劃下，教育及人才的發展機會。徐貫東作為分論壇嘉賓出席活動。



接受中評社記者訪問時，徐貫東提到，政策上的鼓勵對AI教育至關重要，教育局的角色相當關鍵。現時香港高校獲得了相關政策及經費支持，教育局還將成立一個AI通識教育的課程體系，這些舉措將對香港AI教育及通識能力的培養產生巨大的推動作用。



徐貫東說，香港擁有國際排名靠前的大學，AI專業人才並不稀缺。現時要做的是發揮好人才的作用，利用好香港的優勢，尤其是抓住粵港澳大灣區的機遇，用好政策和制度，促進創科產業、人工智能的發展。



談到AI時代的教學，徐貫東提出三個核心觀點：第一，人機協作或“人智共生”，學習者必須學會與人工智能和計算機進行良好的合作。第二，人文與科技必須進行學科交叉。他說，作為一名工科生，深知許多工科人才在人文素養方面存在較大進步空間，因此強調不能忽視文科教育。第三，凡事必須以人為本，技術的終極目標是為人類服務，而非用於對抗或製造負面影響。



徐貫東表示，大模型的出現對傳統“師生”二元的教學場景帶來了巨大衝擊。過去學生必須通過課堂聽講和課後作業來獲取知識；如今隨著AI發展，教學演變為“師、生、機”共存的生態。學生可以不進課堂，直接通過AI問答或網絡搜索就能解決問題、獲取知識點，這導致學習生態發生了重大變化。他提醒，面對這一挑戰，教育工作者必須清晰認識到AI帶來的衝擊與機遇。



徐貫東指出，過度依賴AI可能導致學生的“元認知（Metacognition）”能力下降。在未來AI廣泛應用的背景下，可能會出現更嚴重的兩極分化：優秀的學生越來越好，差的學生則可能越來越差。因此，從全人培養的角度出發，教師在利用AI輔助教學的過程中，必須注重批判性思維、創造力、心理適應能力、社交能力和全球視野等綜合能力的培養，而不是簡單地運用技術，導致學生的高階能力被進一步“隱藏”起來。



徐貫東還強調，一定要重視科技倫理。技術必須向善，從人本的角度出發。“我們未來的人才，不僅應具備批判性思考和獨立思考的能力，還要有‘溫度’，懂得讓技術發揮作用幫助他人。”他指出，從AI教育與人才發展的角度來說，這絕不是單一的技術維度，而是一個結合了人的發展與教育理念、需要綜合全盤考慮的體系。

