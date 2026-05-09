陳文鴻：特朗普訪華或動作很多但效果有限

香港珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月11日電（記者 盧哲）中美元首雙邊會談預計本週舉行，香港珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻接受中評社記者專訪時表示，特朗普訪華或許會有很多動作，但主要是形式，實質效果有限。他還分析，伊朗外長此前訪問中國，是伊朗戰後全球布局的一部分，體現中國角色的重要性。



陳文鴻，香港珠海學院黃廷方·信和一帶一路研究院院長，1992－2016年為香港理工大學中國商業中心主任，2010年兼任香港理工大學公共政策研究所所長。曾任世界銀行顧問，中國政府的港事顧問，香港特區政府中央政策組特邀顧問。研究領域包括“一帶一路”戰略發展、比較社會經濟發展、世界發展中的歷史與文化等。



陳文鴻表示，“中美關係，牽涉的事情太多，不是一個總統就能改善的。”他認為，特朗普積極促進訪華的做法並非要去改善關係，而是“怎麼利用這個關係”，方式就是要求訪問中國，“表示他還能跟中國打交道，這樣在國際形象和國內形象上都會比較好”。陳文鴻說，特朗普面臨選舉壓力，“他們覺得見到習近平，做到元首外交，就是外交的勝利”。



陳文鴻認為，特朗普訪華“或許會有很多動作，但主要是表現他的個人性格，形式上的內容更多，實際效果有限。”他提到，例如美國或會在貿易方面要求中國讓步，但中國現時立場強硬，不會輕易受到外部因素影響。



輿論認為，伊朗戰爭很可能成為“習特會”的焦點。伊朗外長阿拉格齊5月6日訪問中國，是衝突爆發後伊朗高層首次訪華，他會見了中國外交部長王毅，並在社交媒體上用中文表示“信任中方”。



對於伊朗外長在特朗普訪華前夕訪問中國，陳文鴻分析這是伊朗戰後全球布局的一部分，也體現中國角色的重要性。“中國對伊朗一直都是觀望的態度，但最近開始改變政策。”陳文鴻認為，伊朗外長到訪北京的主要訴求，“除了要求中國推動和談之外，更重要的是希望中國參與建立一個保障伊朗安全的體制，這比較大而長遠。具體來說，伊朗會要求中國幫它重建。”不過，陳文鴻坦言中伊之間存在信任以及長期合作的考驗，需要觀望。



對美伊衝突的前景，陳文鴻判斷為“不會停止”，他認為戰場只是出現了戰術僵持。“特朗普在伊朗，他說贏其實是敗了。所以美國對付中國會更加小心。”