王毅同法國總統外事顧問博納會談

5月8日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同法國總統外事顧問博納舉行會談。新華社 中評社北京5月9日電／5月8日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同法國總統外事顧問博納舉行會談。



王毅表示，去年12月馬克龍總統成功訪華，雙方就推動中法關係走穩走好達成重要共識，兩國元首的戰略引領體現了兩國關係的高水平和特殊性。中方願同法方一道，繼續落實馬克龍總統訪華成果，讓中法合作取得更大進展，更多造福兩國人民。中方重視近期法國議會通過簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案，願同法方加強這方面合作，增進民心相通和文明互鑒。當今世界亂象叢生，中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，對維護國際和平、穩定與發展負有重要責任，雙方有必要加強戰略溝通，開展戰略協調，共同應對全球性挑戰，推動中法全面戰略伙伴關係排除各種干擾，實現健康、穩定發展。



王毅表示，中法關係的基礎是牢固政治互信，關鍵是相互尊重對方核心利益。希望法方以實際行動恪守一個中國原則，不同台灣當局進行任何形式的官方往來，不向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。中國對歐政策一以貫之，始終視歐洲為多極世界的重要一極，支持歐洲一體化和歐盟發展壯大。中歐始終是伙伴而非對手。希望法國作為歐盟重要國家發揮積極建設性作用，推動歐盟樹立正確理性對華認知，採取務實開放對華經貿政策，為中歐關係長期健康穩定發展掃清障礙。



博納表示，法方高度珍視兩國元首之間的長期友誼和互信。馬克龍總統去年訪華時，雙方發表了富有雄心的聯合聲明，體現了對發展彼此關係的高度重視。法方充分理解台灣問題的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策，在這一問題上的政策不會有任何改變。法方願同中方一道努力，落實好兩國元首重要共識，在雙多邊平台加強戰略溝通協調。法方期待同中方密切協作，共同尋找全球性危機的建設性解決方案。當前國際形勢下，歐中保持對話合作至關重要，歐盟需要中國，希同中國做彼此可信賴的伙伴。法方願為推動歐中對話合作發揮積極作用。



雙方還就全球經濟治理以及中東局勢等共同關心的問題深入交換了意見。