美國為何集中公佈UFO檔案？

中評社北京5月9日電／美國國防部8日開始公佈有關不明飛行物（UFO）的檔案文件，其中包括“高速移動後突然消失的不明目標”等記錄，引發美國社會廣泛關注。



美方稱，這些“全新、前所未見”的檔案文件均屬於“尚無定論的事件”。目前上線文件超過160份，未來還將持續分批公開更多相關檔案。



新華社報導，美國政府稱，此次集中公開相關檔案是“前所未有的透明化行動”。那麼美國為何現在集中公佈UFO檔案？這些文件到底包含什麼？是否涉及“外星文明”？



首批檔案里有什麼



根據美方說法，此次公開的檔案涉及數十年間的大量政府記錄，其中不少材料此前從未向公眾披露。文件統一存放于專門開設的政府網站WAR.GOV/UFO，形式包括視頻、照片、飛行記錄、飛行員筆錄、調查記錄、目擊者證詞、公開報導及歷史檔案等。



從已上線的文件看，時間跨度從上世紀40年代至今，涉及400多起全球範圍內的不明飛行現象記錄，來源包括美國國務院、美國聯邦調查局、美國航空航天局及駐外機構等。相關內容包括近年來軍方、聯邦調查機構及駐外機構記錄的不明飛行現象，冷戰時期“飛碟”報告，美國“阿波羅”登月任務相關資料，以及普通民眾的目擊報告等。其中許多照片由美軍紅外傳感器拍攝，畫質較為模糊，僅能辨認出光點、暗影或形狀異常的飛行物體。



其中一份受到廣泛關注的記錄來自2023年美國西部地區。



文件稱，7名聯邦僱員在兩天內多次觀測到“不明異常現象”，包括“透明風箏狀物體”等。文件稱，儘管目前尚無與這份報告直接相關的技術數據，但考慮到此次事件與其他事件之間的共通性、報告人員可信度及事件本身的異常性質，這份報告被美國防部“全域異常情況處理辦公室（AARO）”列為現有檔案中“最具說服力的案例之一”。



此外，一些檔案涉及美國“阿波羅”載人登月任務相關記錄，包括通話記錄、任務匯報筆錄和照片等。



文件顯示，在阿波羅11號、阿波羅12號和阿波羅17號任務中，宇航員曾報告觀測到“發光粒子”“閃爍物體”等現象，但後續分析推測認為，這些可能與飛船和火箭分離過程中產生的冰晶或材料碎片有關。



另有部分軍事記錄來自中東及海上空域監測。



文件顯示，美軍飛行員和紅外傳感器曾記錄到高速移動的不明目標，其中部分呈球狀、三角形或具有金屬質感。由於相關數據有限，這些現象長期被歸類為“尚無法解釋的異常事件”。

