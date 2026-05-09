前4個月中國外貿繼續保持兩位數增長

中評社北京5月9日電／海關總署9日發佈數據顯示，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值16.23萬億元，同比增長14.9%，累計增速與一季度基本持平。其中4月當月進出口4.38萬億元，同比增長14.2%，較上月加快5個百分點。



海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，各地區各部門靠前發力、綜合施策，中國外貿起步有力，進出口韌性和活力充分彰顯。“4月份，中國進出口同比增速超過兩位數，環比3月份也增長了6.5%，外貿運行態勢良好。”



具體來看，前4個月，中國出口9.33萬億元，同比增長11.3%。高技術、高附加值機電產品強勢領跑，出口同比增長17.6%，佔中國整體出口的63.5%，比去年同期提升3.4個百分點。其中，電動汽車、鋰電池、風力發電機組等綠色低碳產品出口分別增長68.1%、43.2%和40.7%。



國內需求持續釋放帶動進口保持兩位數增長。前4個月，中國進口6.9萬億元，同比增長20%。其中，大宗商品進口量增加5.7%，機電產品進口值增長23.6%，佔中國進口總值的近四成。



民營企業繼續保持中國第一大外貿主體地位。前4個月，民營企業進出口9.31萬億元，同比增長15.9%，佔中國外貿總值的57.4%。



東盟穩居中國第一大貿易伙伴地位。前4個月，中國對東盟、歐盟進出口同比分別增長15.7%、13.2%，對共建“一帶一路”國家進出口增長13.5%，有效彌補了對美國進出口下降的缺口。



零關稅舉措推動中非貿易再上新台階。前4個月，中國對非洲國家進出口歷史同期首次突破8000億元，同比增長19.4%。



“5月1日起，中國對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措。截至目前，‘零關稅’項下已有蘋果、橙子、鱷梨等非洲當季農食產品申報進口。”呂大良說，中國以超大規模市場為非洲提供新發展機遇，更好造福中非人民。