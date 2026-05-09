訓練運行模式缺陷或致AI提供危險建議

英國《自然》雜誌網站日前發表文章說，人工智能（AI）聊天機器人可能向用戶提供危險或非法建議，引發越來越廣泛的擔憂，出現這種情況的部分原因在於AI的訓練和運行模式存在固有缺陷，這也加大了監管難度。



文章說，已有多起案例顯示，AI聊天機器人曾鼓勵用戶自殺、製作非法內容、實施金融詐騙等，暴露出當前AI大語言模型（LLM）底層架構存在缺陷。



一個比較有爭議的例子是，美國佛羅里達州檢方日前宣佈，就去年4月在佛羅里達州立大學發生的一起槍擊案對美國開放人工智能研究中心(OpenAI)及其AI聊天機器人ChatGPT發起刑事調查。在這起案件中，嫌疑人在佛羅里達州立大學開槍射擊，造成2人死亡、6人受傷。調查發現，嫌疑人在作案前曾向ChatGPT尋求“建議”。



文章援引專家的說法指出，大語言模型使用海量數據進行訓練，而非基於嚴密的因果邏輯規則運行，因此只是根據用戶的提示詞進行補全預測，生成最可能的詞序，無法真正理解其輸出內容的意義和後果，也給限制AI“不應該說什麼”帶來困難。目前採取的應對措施包括為AI制定規則、人類反饋或者手動移除訓練數據中的有害信息等，但面臨著無法涵蓋所有情況以及成本高昂等問題。



《自然》認為，目前AI的安全標準主要由各家企業自行制定，外部監管有限，相關案件的出現敦促企業採取更有效的安全措施。有觀點認為，研究人員可能需要重新考慮基礎算法，以構建出能夠理解倫理和法律的AI系統。



來源：新華社