陳以信斷言：鄭麗文訪美規格不會低

中評社台北5月9日電／“國防”特別條例8日依藍白黨團版本闖關完成三讀，遭綠營狂轟，還酸此舉恐影響國民黨主席鄭麗文訪美行。但前“立委”陳以信斷言，鄭麗文6月訪美必然成功，因美方要求台灣購買的軍購，包括尚未明確給台灣的“發價書”、但美媒已披露的美方清單，國民黨都已全數買單，他研判，美國政府不會有怨言。



中時新聞網報導，陳以信並指出，因美國亟欲瞭解“鄭習會”中陸方究竟說了什麼，因此鄭麗文訪美，屆時能接觸到的美方官員、國會議員的層級及廣度，也不會比先前低，說不定還能有綠營難想像的突破。但他也建議鄭麗文，因美方未必理解國民黨為緩和兩岸關係、重啟與陸方接觸的用意，鄭麗文須盡力讓美方瞭解，國民黨的作為也符合美國利益，這件事做到了，鄭訪美必然成功。



陳以信曾先後擔任國民黨國際部主任、海外部主任，對黨政外交相當熟稔。他以2015年“馬習會”為例說明，當時“馬習會”被綠營痛批“出賣台灣”、指美絕不會坐視，但之後美國國務院發表正式聲明肯定“馬習會”，跌破綠營眼鏡，就是因為美方之後充分瞭解，國民黨與陸方接觸，有助維持台海和平，符合美國一貫利益，美方能感受到國民黨是美方堅定的民主盟友。



“關鍵在於，美方向來好奇大陸究竟怎麼想，而鄭麗文才剛結束訪陸，自有她獨到的第一手觀察，美國政府官員、國會議員、智庫研究員不可能不好奇”。陳以信分析，美國政府高度關切中方動向，尤其是美伊戰爭、俄烏戰爭都仍未結束的此刻，既然美方需累積大量資訊藉以判斷中方意圖，在“鄭習會”後更絕無可能將鄭麗文“拒於門外”。



至於鄭麗文曾對外媒表示，盼能見到特朗普，挨綠批狂妄。陳以信認為，能理解鄭的立場，畢竟國民黨當然盼望黨主席見到美方官員層級越高越好，他相信包括“外交部”在內的“外交”體系人士也都這樣想，畢竟台灣國際處境艱困，美方或許對在野黨外交開的門“大一點”，既然都是為了“中華民國”好，就不必把本土政治戰場延伸到境外，也不必唱衰。



針對此次“國防”特別預算引發的紛紛擾擾，是否可能對鄭麗文訪美產生不利效應？陳以信分析，深入探究，“立院”紛擾源頭仍在於美方要出售台灣的第二批武器清單遲遲不見發價書，不論美方推遲原因究竟是因為“美伊戰事吃緊”、或與即將登場的“習特會”佈局有關，國民黨都尊重美方考量。



他說，當藍白連“美國政府只聞樓梯響的預算清單”都已匡列入特別預算額度，還別說“立院”早已過預算很久的戰機、海馬士多管火箭，美方都還未準時足額交貨、送抵台灣，他相信美方絕不會因“國防”特別預算紛擾，在鄭訪美時“給她難堪”。



陳以信同時說明，美國部份州確實因軍工產業佔財政比例吃重，美國議員必須切實反應軍火商對“盼台灣多買武器”的期待，但並非每一州的國會議員都必須如此。此外，美國政府與美國國會之間對於武器採購也有明確的區分，別說美國議員不會認同“政府採購預算‘立法院′一毛錢都不能砍”的說法，這次“國防”特別預算未能足額通過的部份，事屬台灣本地政治事務，與美方無關，不至於對鄭麗文訪美產生影響。