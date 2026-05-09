台否認投資史瓦帝尼250億　官網資料卻在列

中評社台北5月9日電／史瓦帝尼（斯威士蘭）媒體7日揭露，台灣3個月內促成了價值約250億台幣的投資計劃，引發網友討論。“外交部”火速澄清屬錯假訊息。對此，資深媒體人陳揮文以“外交部”網站資料佐證，稱“外交部長”林佳龍去年和史國簽約白紙黑字；他認為史國是一個“善意”的提醒：你來這邊幫我消費夠了，只要你把去年答應我的拿過來，這樣就好！



中時新聞網報導，陳揮文昨日在《新聞大白話》節目中，以平板秀出史瓦帝尼第一大報《Times of Eswatini》報導，賴清德5月2日去史國、頭版頭就登賴清德。林佳龍用障眼法，他在賴清德去之前他先跑一趟，他先代表“總統”去參加史國的慶典。去年4月林佳龍也去過史國，當時是有簽約的，這是白紙黑字已經跟人家簽的。



陳揮文表示，林佳龍去年就去了，“外交部”網站到現在還有資料。凡走過必留下痕跡，林佳龍去年簽了什麼？99.8億（台幣，下同）戰略石油儲備、還有工業園區計劃115億、台商投資計劃35.5億，這三個加起來剛好就是250億台幣。



陳揮文指出，因為林佳龍在史國簽約是去年的事情，所以史瓦帝尼他們的意思是什麼呢？在他看來、史瓦帝尼朋友是一個“善意的提醒”：你來這邊幫我消費夠了，你去年答應我的都還沒有來，你去年就簽了。那個報紙是代表政府，“只要你把去年答應我的拿過來，這樣就好了啦！”