施俊輝：香港教育局成立編制小組對接十五五

香港特區政府教育局副局長施俊輝（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月10日電（記者 盧哲）香港特區政府教育局副局長施俊輝9日在“五四青年論壇”致辭時表示，教育局已成立編制小組，全力對接“十五五”規劃，為建設教育強國貢獻力量。



香港菁英會與香港教育大學（教大）當日在教大西九龍教學中心合辦“五四青年論壇”，探討香港在“十五五”規劃下，教育及人才的發展機會。香港特區政府教育局副局長施俊輝擔任主禮嘉賓，香港研究資助局主席唐偉章教授、香港教育大學校長李子建教授發表主題演講，探討了香港在“十五五”規劃之下教育及人才的發展機會。逾百位教育、科技及青年事務界別代表出席。



香港特區政府教育局副局長施俊輝致辭時表示，今年是國家“十五五”規劃的開局之年。《十五五規劃綱要》提出支持港澳打造國際高端人才集聚高地，一體推進教育科技人才發展，以及現代職業教育體系等建設。他介紹，教育局已成立編制小組，全力對接“十五五”規劃，在鞏固香港教育這塊“金字招牌”的同時，不斷追求突破與創新，為建設教育強國貢獻力量。



施俊輝表示，特區政府將繼續鞏固和發展香港在“一國兩制”下教育高度國際化、多元化的獨特優勢，推動香港教育更高質量發展——包括在不同層面推動高等教育（包括職專教育）的發展，為青年人開拓更為廣闊、可持續發展的空間；積極對接國家“十五五”規劃綱要，配合教育、科技、人才一體化的戰略，打造國際高端人才集聚高地。



施俊輝指出，為進一步支持專上教育界繼續擴容提質，特區政府進一步放寬了資助專上院校授課課程招收非本地生的自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增加至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增加至120%。



他說，特區政府也大力推廣“留學香港”品牌。同時，教育局支持香港與海內外高等教育院校優勢互補，尤其在科研合作、學生交流、人才培育等範疇保持緊密聯繫。現時，大學教育資助委員會資助的大學來自超過80個國家或地區，合作推進了超過7700項學術研究項目。截至去年年底，教資會資助大學與全球各地院校一共簽訂了超過2700份學生交流協議，幫助香港青年人抓住更多內地以至全球的發展機遇。



另一方面，特區政府積極推進北都大學城的建設。施俊輝表示，特區政府將在短期內推出三幅位於洪水橋／廈村新發展區的專上教育用地，並預留100億元以貸款形式支援校舍建設。



“我們一直鼓勵教資會資助大學開辦切合香港發展所需的課程，壯大創科等重點範疇的人才庫，增強香港的競爭力。”施俊輝說，在2025至2028的三年期內，獲教資會資助的本地大學將開辦約30項融合科技與人文、傳媒等領域的新課程，培養具備數字素養的新時代人才。



施俊輝還提到，與傳統學術教育同樣重要的是職業專才教育。特區政府一直致力通過職專教育打造多元學習路徑，讓青年能夠憑藉所長提升競爭力，拓展就業前景，實現向上流動；同時亦積極裝備年輕一代，為香港、大灣區以至國家培育最適合、最切合產業需求的應用型人才。