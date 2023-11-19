李巍：美方或借元首會晤調整對華經貿政策

中國人民大學國際關係學院副院長李巍（受訪者供圖） 中評社北京5月10日電（記者 陳思遠）中美元首預計下周在北京會晤，中國人民大學國際關係學院副院長李巍接受中評社採訪時表示，美國對華技術出口管制、關稅以及中國對美農產品和波音飛機採購將是此次元首會談的重要內容；AI領域，在監管、治理方面可能達成一些原則性共識。



李巍，中國人民大學吳玉章特聘教授、國際關係學院副院長、區域國別研究院副院長。擔任中華美國學會和中國亞太學會常務理事。主要研究領域為國際政治經濟學、美國政治經濟、經濟外交與全球治理。先後在美國亞太安全研究中心、康奈爾大學、日本亞洲經濟研究所和柏林自由大學等機構做訪問學者。其在最新著作《產業政治：超級企業與大國競爭》中，重點研究了台積電、華為、蘋果等超級企業如何應對地緣政治的驚濤駭浪。



李巍指出，中美的關稅水平仍維持在一個較高的位置上，但是實際上，關稅並沒有阻擋中國的對外出口步伐，儘管中國對美直接出口出現了比較明顯的下降，但中國總體對外出口量這兩年迅猛增加，這種增長，不排除某些商品最後是通過第三國轉道出口美國。“如果存在大量轉口貿易的情況，那麼從這個意義上來說，美國的關稅政策就失敗了”。



他分析，去年中美關稅戰打得火熱，結果這一次特朗普主動要到中國來，顯而易見，就是相關的對華打壓措施沒有生效。此外，對華出口管制實際上還加速了中國的自主創新，中國這幾年在全球價值鏈的攀登是非常顯著的。美方會不會借此次元首會晤契機調整對華經貿政策，是值得關注的一個焦點。



談到中國會否與波音敲定飛機訂單，李巍表示有可能，因為現在中國商飛的C919飛機還沒有實現大規模量產，而中國民航運輸需求的增長比較快。他指出，近年來，我國主要採購的是空客的飛機，但單一依賴空客也存在一定的產業安全、經濟安全風險。



“所以從中國自身利益來說，我們也需要在空客和波音之間保持必要的平衡，同時為了對美國示以善意，中國可能宣布對波音的採購。”李巍說，包括中國曾對英偉達中低端的人工智能芯片進行進口限制，現在進行某種放寬也是有可能的。

