2026年5月上旬國防部例行新聞發布

5月9日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。 中評社北京5月9日電／5月9日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。



蔣斌：首先，我發布一條消息。



5月中下旬，中泰“突擊-2026”陸軍聯合訓練將在泰國舉行。此次聯訓以山地叢林聯合反恐為課題，雙方混合編組進行戰場救護、無人裝備操作、實彈射擊等課目訓練。這是兩國陸軍第8次舉行該系列聯訓，旨在不斷深化雙方友誼合作，提升聯合反恐行動能力。



記者：近日，習主席給中國青年五四獎章暨新時代青年先鋒獎獲獎者代表的回信，在全軍引起熱烈反響。請介紹部隊學習貫徹有關情況。



蔣斌：五四青年節到來之際，習主席向全國各族青年致以節日祝賀並提出殷切期望，寄語廣大青年胸懷遠大理想，矢志拼搏奮鬥，把個人追求融入國家發展大局，立足各自崗位不斷創造新業績，在新征程上貢獻青春力量。



全軍部隊深入學習貫徹習主席重要寄語精神，以多種形式開展團日活動，通過主題團課、故事分享、典型報告等，教育引導青年官兵堅定不移聽黨話、跟黨走，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年。聚焦“青春報國、奮鬥強軍”開展主題宣傳，弘揚鐵心向黨、奮力攻堅的事跡精神，反映人民軍隊革命性鍛造煥發的新風正氣，激勵青年官兵以嶄新政治面貌勇擔時代重任，用青春熱血扛起如山使命。在習主席寄語鼓舞下，廣大青年官兵幹事創業、建功崗位的勁頭更加高漲。從雪域高原到遠海大洋、從任務一線到演訓現場、從作戰部隊到科研院所，官兵們厚植家國情懷，苦練打贏本領，在保家衛國的戰位枕戈待旦，在矢志強軍的征途奮勇爭先，以實際行動傳承紅色基因，展現青春風采。



祖國需要的地方，就是青春最絢爛的舞台；夢想與強軍同頻共振，就是青春最動聽的樂章。青年官兵將深刻領悟習主席的諄諄囑托，以青春之我踐行初心，以奮鬥之我擔當使命，書寫不負時代、不負韶華的強軍興軍新篇章。

