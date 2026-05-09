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國防部：中泰將舉行“突擊2026”陸軍聯訓
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2026-05-09 17:07:31
中評社北京5月9日電／5月9日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。
蔣斌：5月中下旬，中泰“突擊-2026”陸軍聯合訓練將在泰國舉行。此次聯訓以山地叢林聯合反恐為課題，雙方混合編組進行戰場救護、無人裝備操作、實彈射擊等課目訓練。這是兩國陸軍第8次舉行該系列聯訓，旨在不斷深化雙方友誼合作，提升聯合反恐行動能力。
來源：國防部發布
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