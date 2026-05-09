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普京：俄軍正與“北約支持的侵略勢力”對抗
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2026-05-09 17:33:14
中評社北京5月9日電／新華社報導，俄羅斯總統普京9日在紀念衛國戰爭勝利81周年閱兵活動上說，參加特別軍事行動的俄軍正在與“北約支持的侵略勢力”對抗，他們仍在前進。
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